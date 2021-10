Doutor Finanças faz sete anos e lança um passatempo para oferecer 7 check-ups

© Direitos reservados

Neste Dia Mundial da Poupança - 31 de outubro - a empresa especializada em finanças pessoais, Doutor Finanças, celebra sete anos e decidiu lançar um passatempo para ajudar sete famílias. A equipa do Doutor Finanças conta atualmente com 160 pessoas e está com uma faturação na casa dos sete milhões de euros.

"O Doutor Finanças, especializado em finanças pessoais e familiares, celebra no Dia Mundial da Poupança, mais um aniversário, o sétimo. Através de um passatempo realizado no Instagram, os participantes ficam habilitados a receber um dos sete check-ups financeiros que o Doutor Finanças tem para oferecer", pode ler-se no comunicado enviado às redações

Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças, em comunicado salienta que o grande objetivo deste passatempo "é ajudar sete famílias a planearem o seu orçamento familiar e a endereçarem as suas responsabilidades financeiras da melhor forma possível".

Com sete anos de vida, o Doutor Finanças conta com uma equipa com 160 pessoas e que está com uma faturação de sete milhões de euros de faturação. A empresa explica que está a registar um crescimento superior a 30% da equipa e pretende que continuar a crescer. O responsável diz que neste momento há "cerca de 10 vagas de emprego em aberto. Temos trilhado um caminho robusto e de crescimento. Acreditamos que, de facto, oferecemos serviços e um acompanhamento que são uma mais-valia para todos os portugueses".

Rui Bairrada carateriza este último ano como "intenso, mas de crescimento consolidado. Temos consciência que apenas com dinamismo, motivação e confiança conseguimos fazer mais e melhor. Queremos ajudar cada vez mais famílias a conseguirem equilibrarem as suas finanças. É esta a nossa missão e é por aqui que queremos continuar a caminhar".