Doutor Finanças regista volume de negócios de dez milhões em 2022

Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo 10 Fevereiro, 2023 • 19:48

O Doutor Finanças, empresa especializada em finanças pessoais e familiares, encerrou 2022 com um volume de negócios de cerca de 10 milhões de euros, um crescimento de 25% face à faturação de 8 milhões de euros registada em 2021.

A subida da inflação e aumento dos juros terá levado as famílias portuguesas a procurar mais o apoio do Doutor Finanças, que ajudou mais de 85 mil clientes através da partilha de informação e ferramentas, da apresentação de soluções financeiras e do esclarecimento de condições e opções de crédito.

"Estamos naturalmente muito satisfeitos com os resultados, que espelham a saúde financeira da nossa empresa e o nosso compromisso de, a cada ano, prestar apoio a mais clientes", sublinha Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças.

Em 2022 foram também adjudicados 600 milhões de euros em processos de crédito à habitação, estabelecidos mais de um milhão de contactos com clientes e parceiros e geridos mais de 130 mil novos processos pelo Doutor Finanças.

Por outro lado, a empresa implementou melhorias no sistema de gestão que permitiram diminuir a burocracia, agilizar processos e superar a marca de um milhão de documentos processados no sistema. Ainda no ano passado, o Doutor Finanças criou um novo departamento de customer experience.

A literacia financeira também foi uma das principais apostas em 2022, tendo sido atingido o recorde de 15 milhões de visitas ao portal, um crescimento de 50% face ao ano anterior. Além disso, o Doutor Finanças lançou o livro "Ganhar, Poupar, Investir" e deu 350 horas de formação em todo o país a 2340 pessoas.

Ao longo do ano, foram ainda publicados mais de mil artigos sobre temas relacionados com finanças pessoais, como IMI, IRS, mais-valias, investimentos e subida das taxas de juro. O simulador da variação da Euribor, o simulador de IMT e o simulador de salário líquido somaram, em conjunto, quatro milhões de consultas.

O ano de 2022 fica ainda marcado por um crescimento da equipa do Doutor Finanças, que ultrapassou a marca dos 200 "doutores". "Foi um ano de muitos desafios para o negócio, mas sobretudo de conquistas", afirma o CEO do Doutor Finanças, Rui Bairrada.