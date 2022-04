DPD e Stuart criam serviço para entrega de encomendas em menos de 1 hora

DPD Now é o novo serviço de entrega de encomendas on demand da DPD e da Stuart © DR

Portugal recebe agora um novo serviço de entrega de encomendas on demand. O DPD Now surge de uma parceria entre a DPD, empresa de transporte expresso, e a Stuart, startup do mesmo grupo, e promete oferecer às marcas uma nova experiência de entrega mais rápida, conveniente e flexível nas áreas de supermercado, retalho e correio.

O serviço está disponível sete dias por semana e estima um prazo de entrega de uma hora após a encomenda, disponibilizando ainda slots horárias (períodos do dia) para entregas, que vão até as 22 horas. "O cliente pode, agora, programar o dia em que deseja receber a sua encomenda, personalizando o serviço de forma a encaixá-lo nas suas rotinas diárias", explica a DPD, na nota enviada à imprensa.

"Acreditamos que o mercado está cada vez mais preparado para a flexibilidade e para entregas mais rápidas e é por isso que queremos oferecer uma forte proposta de valor com o serviço DPD Now", afirma Guilherme Conde, general manager da Stuart em Portugal, citado em comunicado. Já Olivier Establet, CEO da DPD Portugal, diz que "esta nova oferta resulta da visão [da empresa] da evolução das opções oferecidas no check-out dos sites de vendas online, de forma a corresponder aos consumidores mais exigentes que não querem esperar para receber a sua encomenda".

Já disponível nas zonas de Lisboa, Porto, Amadora, Sintra, Cascais, Oeiras e Loures, através de uma frota com 250 viaturas composta por bicicletas, mopeds e carros, o DPD Now procura dar resposta ao aumento de encomendas incentivado pelas práticas da pandemia, expandindo a sua área de atuação a outras zonas do país. Tanto a Stuart como a DPD afirmam querer transformar gradualmente a sua frota com a aquisição de viaturas mais ecológicas.

Sobre a utilização do serviço, "o primeiro passo passará pelo registo da encomenda no portal DPD ou no DPDShip", explicam as empresas. "Após esse passo, o sistema gere e atribui estafetas para o pedido efetuado. Através da aplicação para smartphones, o cliente pode seguir as encomendas desde o momento da recolha até à entrega. Além disso, receberá notificações por SMS em tempo real quanto ao estado de entrega (recolhido, em entrega e entregue). No final, o cliente só precisa de deixar a sua assinatura na aplicação e desfrutar da sua encomenda", concluem.