DPD investe 28 milhões de euros num hub em Loures

© D.R.

A atividade da DPD em Portugal está a expandir e, por isso, o grupo de distribuição decidiu avançar para a construção de um hub em São João da Talha, no concelho de Loures, que concentrará no mesmo local a sede da empresa e operações de triagem e distribuição na área da Grande Lisboa. O hub de Loures representa um investimento de 28 milhões de euros. A conclusão das obras está prevista para maio de 2023, segundo o comunicado enviado à redação.

O hub de Loures vai reunir as atuais operações de São João da Talha e dos Olivais (Lisboa), juntando num espaço com uma área total de 12 mil metros quadrados serviços administrativos e atividades de triagem e distribuição. Será o maior hub da DPD em Portugal. A partir das novas instalações, o grupo de distribuição vai controlar todas as operações nas áreas de Lisboa, Odivelas, Loures, Vila Franca de Xira, Mafra, Torres Vedras, Alenquer e Carregado.

A aposta num novo espaço que congregue serviços deve-se ao crescimento da atividade, segundo o comunicado da empresa. "Este investimento surge como resposta ao crescimento da atividade da DPD em Portugal, que em 2021 concretizou 23,8 milhões de encomendas (mais 10,8% que no período homólogo), totalizando uma faturação de 88,5 milhões de euros", lê-se.

"Este crescimento é reflexo quer do aumento significativo e gradual que o comércio online está a ter em Portugal - o que corresponde a uma subida do número de entregas de encomendas - quer da capacidade da DPD em acompanhar a evolução das necessidades dos nossos clientes B2B [empresas] e B2C [particulares], que procuram cada vez mais serviços de entrega que aportem facilidade, rapidez e comodidade à jornada de distribuição de uma encomenda, e que ao mesmo tempo consigam contribuir para a redução do impacto no ambiente", afirma Olivier Establet, CEO da DPD Portugal, nesse mesmo comunicado.

A empresa prevê ainda apostar no aumento da sua frota e na contratação de novos trabalhadores a médio prazo, consoante o crescimento da atividade. No entanto, o novo hub apenas se fará valer, numa fase inicial, com as "equipas operacionais de São João da Talha e dos Olivais, que irão contemplar as atividades de triagem e distribuição, assim como no que diz respeito a todos os serviços administrativos".

"Contudo, estaremos sempre atentos à evolução do negócio, de forma a ajustar e reforçar as equipas para dar resposta a novas necessidades", esclarece fonte oficial da empresa, após ser questionada pelo Dinheiro Vivo sobre o eventual reforço das equipas da DPD.

"Os novos recrutamentos que possam vir a ser feitos irão destinar-se, essencialmente, às atividades de triagem e distribuição, mas também de serviço a clientes, já que acabam por ser as equipas que, face a um aumento da atividade, irão necessitar de maior reforço de forma a dar seguimento ao volume de encomendas", acrescenta a mesma fonte.

Com o novo hub, a DPD Portugal vai procurar melhorar a forma como opera, uma vez que a construção do novo local de trabalho prevê também a instalação de uma nova máquina de triagem com um sistema de crossbelt. "E em linha com a estratégia verde de negócio da DPD, o novo edifício terá uma certificação Breeam Excellent - sistema de avaliação internacional desenvolvido pelo BRE (Building Research Establishment), que permite medir o grau de sustentabilidade ambiental dos edifícios - e disponibilizará, também, 120 postos de carregamento elétrico para veículos da sua frota", lê-se ainda no referido comunicado da companhia.

Presente em mais de 16 países europeus, a DPD está em Portugal focada no transporte expresso de encomendas. Detém 15 estações (Vila Real, Porto, Maia, Guarda, Viseu, Coimbra, Leiria, Torres Novas, Póvoa de Santa Iria, Lisboa, Corroios, Sintra, Évora, Faro e Funchal) e uma frota de mais de 700 viaturas. Conta com cerca de 1 200 trabalhadores.