DPD investe 28 milhões no maior centro de distribuição de encomendas do país

© D.R.

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Outubro, 2022 • 09:09

A DPD vai investir 28 milhões de euros num novo centro de distribuição de encomendas em Loures, a concluir em maio de 2023 e que será o maior do país, anunciou esta sexta-feira a empresa de transporte expresso.

Em comunicado, a DPD avança que o novo "hub" - localizado no VGP PARK Loures - terá uma área total de 12.000 metros quadrados e será o maior do país, juntando no mesmo local a sede da empresa e as respetivas operações na área da Grande Lisboa, atualmente localizadas em São João da Talha (Loures) e Olivais (Lisboa).

Com conclusão das obras prevista para maio de 2023, o novo "hub" visa "reforçar a resposta da empresa às entregas na área da Grande Lisboa, em particular às zonas de Lisboa, Odivelas, Loures, Vila Franca de Xira, Mafra, Torres Vedras, Alenquer e Carregado", contemplando as atividades de triagem e distribuição e todos os serviços administrativos, refere.

Segundo a empresa de transporte, "este investimento surge como resposta ao crescimento da atividade da DPD em Portugal, que em 2021 concretizou 23,8 milhões de encomendas (mais 10,8% que no período homólogo), totalizando uma faturação de 88,5 milhões de euros".

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da DPD Portugal afirma que "este crescimento é reflexo quer do aumento significativo e gradual que o comércio "online" está a ter em Portugal - o que corresponde a uma subida do número de entregas de encomendas -, quer da capacidade da DPD em acompanhar a evolução das necessidades dos clientes B2B ["Business to Business" ou segmento empresarial] e B2C ["Business to Consumer", ao consumidor"].

Conforme explica Olivier Establet, estes clientes "procuram cada vez mais serviços de entrega que aportem facilidade, rapidez e comodidade à jornada de distribuição de uma encomenda e que, ao mesmo tempo, consigam contribuir para a redução do impacto no ambiente".

Citando o último "Barómetro e-Shopper 2022" da DPD, o responsável destaca que "o "e-commerce" continuou a crescer nos últimos dois anos, com o mercado português a ganhar novos e-shoppers", sobretudo em 2020 (8%), e novamente em 2021 (2%)".

"Ao mesmo tempo, novas soluções como a rede "pickup" e os "lockers" ganharam ainda mais expressão, com 20% dos consumidores a aderirem a estas alternativas para usufruírem da maior comodidade possível no processo de recolha das suas encomendas", acrescenta.

Com este investimento, a DPD diz também prever "apostar no aumento da sua frota e na contratação de novos colaboradores a médio prazo, consoante o crescimento da atividade", mas, numa primeira fase, as equipas serão constituídas pelos trabalhadores que trabalham atualmente nas duas operações (São João da Talha e Olivais) já existentes na região.

Ainda destacada pela DPD é a inovação associada à construção do novo "hub", que irá dispor de uma nova máquina de triagem com um sistema de "crossbelt" "único em Portugal".

"Além disso, e em linha com a estratégia verde de negócio da ​​​​​​​DPD, o novo edifício terá uma certificação Breeam Excellent - sistema de avaliação internacional desenvolvido pelo Building Research Establishment (BRE) que permite medir o grau de sustentabilidade ambiental dos edifícios - e disponibilizará, também, 120 postos de carregamento elétrico para veículos da sua frota", detalha a empresa de transporte.