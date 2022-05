DPD leva cacifos com mais capacidade ao novo Auchan de Cascais

DPD instala cacifos com maior capacidade na nova loja Auchan em Cascais © Direitos Reservados

A DPD anunciou esta quinta-feira a instalação de um cacifo de grandes dimensões, com capacidade para acomodar em 51 encomendas em simultâneo, na nova loja Auchan em Cascais, no seguimento da expansão da rede de lockers no país, que soma já 200 unidades. A retalhista já fazia parte da lista de parceiros deste segmento de negócio da transportadora, acumulando perto de duas dezenas destes equipamentos nas suas lojas em Portugal.

O sucesso dos cacifos, aliado à necessidade de reforçar a rede de equipamentos existente, levou a que a empresa decidisse dar este novo passo, no qual lhe fazia sentido incluir a nova loja da cadeia de supermercados. "A Auchan mostrou-se um entusiasta dos lockers desde o primeiro momento em que lhe apresentámos a solução. Assim sendo, fez-nos todo o sentido colocarmos tal desafio a um parceiro de longa data da DPD como este", afirma Olivier Establet, CEO da DPD Portugal, citado em comunicado.

Através desta solução para entregas last mile (etapa final da entrega de uma encomenda, entre o centro de distribuição e o seu destino final), que se apresenta como uma alternativa às idas ao domicílio, o consumidor tem a possibilidade de levantar a sua encomenda no horário que lhe for mais conveniente, sete dias por semana, 24 horas por dia e durante o período de três dias.

Para Solange Farinha, diretora de experiência cliente e digital da Auchan, "esta solução contribui para continuar a transformar as lojas Auchan em espaços próximos, multi-experiência e multisserviços, de uma forma inovadora e, neste caso, também autónoma, o que responde aos estilos de vida em que o tempo é um recurso escasso e altamente valorizado".

Com o objetivo de se tornar na referência internacional em entregas sustentáveis, o CEO da DPD afirma que é com "enorme satisfação" que vê os "objetivos de instalação de centenas destes equipamentos a se tornarem uma realidade, com tão boa aceitação por parte dos e-shoppers"