DPD Portugal lança ferramenta para criação de lojas online

A empresa de entregas DPD acaba de lançar uma ferramenta que permite a criação de lojas online, podendo assegurar as entregas das encomendas feitas aos lojistas de qualquer área de negócio. A ferramenta da ex-Chronopost surge num momento em que as compras no canal digital têm vindo a subir por causa da pandemia.

“Com a pandemia, as vendas online dispararam e o mercado B2C evoluiu bastante. As redes sociais serviram para nos mostrar que o comércio online pode ser feito de diversas formas. No entanto, algumas entidades criaram o seu website e depararam-se, muitas vezes, com várias barreiras, mas sem qualquer apoio inicial“, explica Carla Pereira, directora de Marketing e Comunicação da DPD Portugal, citada em nota de imprensa.

A ferramenta de DPD ecommerce resulta de uma parceria com a Weasy (weasy.io). “O nosso objetivo é disponibilizar uma plataforma, a baixo custo, que integre o acompanhamento inicial ao setup da loja, integrações com lojas já existentes (social media) e que inclua integração com pagamentos (Multibanco, Mbway, Cartão de crédito, Paypal, etc.)”, descreve a responsável.

O serviço “abrange todos os setores de negócio”, garante a empresa. “As entidades que adiram ao serviço poderão fazer expedições com ou sem conta na DPD, de forma totalmente integrada”.

A iniciativa da DPD segue-se à levada a cabo pelos CTT que durante a pandemia criou ferramenta que permitiu a criação de lojas online, num momento em que o canal físico do retalho estava encerrado.