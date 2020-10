DPD reforça rede de cacifos de recolha de encomendas com Fnac e Leroy Merlin

DPD reforça rede de cacifos © D.R.

A DPD (a ex-Chronopost) reforçou a sua rede de cacifos para recolha de encomendas com 40 novas unidades através de parceria com a Fnac e a Leroy Merlin. Unidades reforçam rede de entregas Pick Up, que já conta com cerca de 700 lojas. Transportadora "tem a ambição de lançar a maior rede de lockers no nosso país até 2021".

"A DPD tem a ambição de lançar a maior rede de lockers no nosso país até 2021, com centenas de equipamentos. Nesta 1ª fase, escolhemos parceiros de longa data, como a Leroy Merlin e a FNAC para a utilização dos seus lockers, mas estamos já a trabalhar na instalação de mais unidades próprias", afirma Olivier Establet, Presidente da DPD Portugal, citado em nota de imprensa.

Os 40 cacifos reforçam a rede Pickup, que conta já com perto de 700 lojas, permitindo aos clientes fazer a recolha de encomendas em espaços fora da sua casa, instalados em locais de grande passagem, como as gares do Oriente, Cais do Sodré, Rossio, Santa Apolónia e Sete Rios, ou lojas FNAC e Leroy Merlin por todo o país. Na Europa, o grupo tem mais de 3.400 lockers para o levantamento de encomendas domésticas e internacionais.

Com 14 estações (Vila Real, Porto, Maia, Guarda, Viseu, Coimbra, Leiria, Torres Novas, Póvoa de Santa Iria, Lisboa, Corroios, Évora, Faro e Funchal) e uma frota de mais de 600 viaturas de distribuição, a DPD Portugal emprega 1.200 colaboradores.