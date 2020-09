Drahi lança OPA de 2,5 mil milhões para retirar Altice Europe de Bolsa

Patrick Drahi acaba de anunciar uma OPA sobre a Altice Europa para retirar de Bolsa a empresa que, em Portugal, controla o Meo. Através da Next Private, companhia controlada pelo fundador do grupo de telecomunicações, Drahi oferece 4,11 euros por ação, elevando para 2,5 mil milhões de euros o valor para retirar a companhia de Bolsa. A operação deverá estar concluída no primeiro trimestre de 2021.

“A operação hoje anunciada resultará num novo e excitante capítulo para a Altice Europe e os nossos acionistas. No seguimento da reorganização do grupo em 2018, a Altice Europe tem executado com sucesso a sua estratégia de turnaround operacional e financeiro. Nesse mesmo período a Altice Europe tem feito progressos assinaláveis na simplificação e fortalecimento da sua diversificada estrutura de capital”, diz Patrick Drahi, citado em comunicado.

“A estrutura de propriedade proposta irá permitir um foco reforçado na execução a longo prazo da nossa estratégia e sublinha a minha confiança e convicção nas perspectivas da Altice Europe”, refere ainda Patrick Drahi, destacando os ativos na infraestrutura de fibra da companhia e a sua posição de liderança na rede fixa e móvel em vários mercados.

Aos acionistas minoritários da empresa, o fundador do grupo oferece 4,11 euros por ação (com dividendo), uma oferta que representa um prémio de 23,8% sobre o fecho das ações a 10 de setembro de 3,23 euros e de 16,5% sobre o valor médio das ações nos últimos 180 dias, incluindo o dia 10 de setembro, de 3,53 euros. Uma oferta que avalia a empresa em 4,9 mil milhões de euros. A Oferta está condicionada à obtenção de, pelo menos, 95% do capital companhia, permitindo a retirada da empresa de Bolsa.

A administração da Altice Europa apoia e recomenda de forma “unânime” a oferta. Drahi já assegurou o financiamento para a execução da operação que deverá estar concluída no primeiro trimestre de 2021.

Racional da operação

A retirada da empresa de Bolsa permitirá à companhia focar-se de na sua estratégia de longo prazo, “aumentando a capacidade para implementar e focar nos objetivos estratégicos e operacionais a longo prazo” e não no desempenho de curto prazo direcionados para as resultados trimestrais. Redução de custos, bem como eliminar a volatalidade dos preços das ações são outras das razões apontadas.