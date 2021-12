DreamMedia ganha concessão da Empark e chega a mais 60 outdoors digitais

© Dreammedia

A dreamMedia ganhou recentemente a concessão de publicidade da Empark e instalou mais 60 outdoors digitais em 31 parques de estacionamento a nível nacional, com grande tráfego diário, reforçando a liderança na transformação digital Out-of-Home (OOH) em Portugal, comunicou a empresa nesta semana. Os equipamentos digitais estão instalados em localizações estratégicas, nas entradas e saídas dos parques e junto às máquinas de pagamento.

"A Empark, enquanto líder no setor do estacionamento e da mobilidade em Espanha e Portugal, e situando-se na primeira linha a nível internacional, é um parceiro estratégico para a dreamMedia. A conquista desta concessão é um momento muito importante e mais um passo estratégico na afirmação da dreamMedia como líder na digitalização do OOH no nosso país", refere Ricardo Bastos, CEO do Grupo.

As 60 faces digitais foram instaladas em parques de estacionamento de grandes cidades como Lisboa, Amadora, Cascais, Porto, Vila Nova de Gaia, Póvoa de Varzim, Leiria e Portimão, que anualmente registam mais de cinco milhões de tickets de estacionamento.

"Na nossa estratégia para as campanhas de publicidade exterior implementámos o conceito Localização é tudo e procuramos estar onde estão as audiências e onde as marcas precisam de comunicar com os consumidores. Desta forma, estes equipamentos digitais foram instalados em parques com grande tráfego diário, disponibilizando aos anunciantes uma rede digital global que une posições de rua com parques de estacionamento, para apresentarem a mensagem certa no local certo, através de campanhas digitais com cobertura nacional, e comunicarem de forma mais inteligente e dinâmica junto dos seus consumidores", acrescenta Ricardo Bastos.

A empresa adianta que, dos 31 parques de estacionamento onde a dreamMedia instalou os equipamentos digitais, 28 têm oferta de soluções integradas de estacionamento e energia, com lugares exclusivos para carregamento elétrico. A Empark é responsável pela gestão de mais de 419 mil lugares de estacionamento, que facilitam a deslocação de 150 milhões de pessoas por ano, ajudando-as a otimizar o seu tempo.