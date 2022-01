DreamMedia ganha exploração de outdoors no centro do Porto por 15 anos

Ricardo Bastos, CEO da DreamMedia © DR

A dreamMedia, empresa de publicidade em outdoors, investiu 20 milhões de euros e acaba de ganhar por 15 anos o exclusivo da zona central da cidade do Porto para instalação e exploração publicitária de mobiliário urbano, através do concurso lançado pelo Município do Porto.

Em comunicado a empresa explica que o contrato de conceção prevê o pagamento à Câmara Municipal do Porto de 13 milhões de euros e prevê a instalação de 300 abrigos de passageiros, 220 mupis e equipamentos digitais, num investimento de sete milhões de euros da dreamMedia na invicta. "Este é o segundo maior contrato de concessão de mobiliário urbano e publicidade exterior do país, depois de Lisboa (cujo concurso está em tribunal) e a primeira vez que a Câmara Municipal do Porto lança um concurso nesta área, representando o fim do monopólio de uma empresa internacional que operou nesta cidade em exclusivo durante mais de 40 anos", destaca a empresa no mesmo documento.

"É um marco histórico não só para a dreamMedia, mas também para o município do Porto. Ser uma empresa 100% portuguesa a vencer o segundo maior contrato do país, que inclui o exclusivo do centro do Porto, onde se inserem locais icónicos como Aliados, Clérigos ou Boavista, é um motivo de orgulho. Representa 65% do tráfego da cidade, o que naturalmente se converte numa oferta de espaços publicitários com audiências superiores. É também um momento de viragem para o Porto, que através de um concurso transparente e que seguiu as melhores práticas em matéria de concorrência, coloca fim ao monopólio de uma empresa internacional que aqui operou em exclusivo durante mais de 40 anos", afirma Ricardo Bastos, CEO da dreamMedia, no comunicado.