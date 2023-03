DreamMedia planta 600 árvores na Maia

© Direitos Reservados (Imagem de arquivo)

Trocar outdoors ilegais por árvores. É esta a intenção da DreamMedia, que em colaboração com a Câmara Municipal da Maia, quer plantar 600 árvores naquela cidade. Como explica aquela empresa em comunicado, as seis centenas de árvores que foram "especialmente escolhidas por especialistas e preparadas para ambiente urbano", começaram a ser plantadas na terça-feira.

O primeiro espaço a acolher os primeiros exemplares foi a Rotunda das Guardeiras, onde os outdoors ilegais deram espaço às plantas, que foram eleitas pela sua capacidade em absorver dióxido de carbono da atmosfera e libertar oxigénio e pela sua longevidade em ambiente urbano.

A iniciativa, com o nome de "Billboards to Trees" é a primeira do programa "Dreamcities", que pretende uma colaboração da empresa com os municípios, por forma a tornar as cidades mais verdes, mais inteligentes e mais sustentáveis.

«Na DreamMedia, estamos empenhados num crescimento assente nos mais elevados de qualidade e de excelência. Temos como prioridade a preservação do meio ambiente e a responsabilidade social, e temos trabalhado incansavelmente para encontrar soluções inovadoras que ajudem a proteger o nosso planeta», refere o CEO do Grupo DreamMedia, Ricardo Bastos.

A empresa garante que a transformação paisagística e a reflorestação ecológica da cidade são os seus objetivos da empresa, primeira no seu sector ao nível nacional a operar com carbono zero.