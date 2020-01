DriveNow muda de nome em fevereiro e admite juntar Smart à frota

Os carros partilhados da BMW e da Mini em Portugal vão mudar de nome em fevereiro. A DriveNow vai passar a chamar-se Share Now, na sequência da fusão das empresas de mobilidade dos grupos BMW e Daimler (dona da Mercedes). As novidades para os clientes não deverão ficar por aqui: os carros da Smart estão em vias de juntarem-se à oferta da empresa da carros partilhados.

“Olhamos para todos os modelos que a Daimler tem disponíveis e estamos muito atentos aos Smart. Vão adaptar-se bastante bem a algumas ruas de Lisboa. Com esta fusão, o portfólio das duas marcas dá-nos muito mais oportunidades. A partir do início de 2020, vamos começar a estudar a nossa oferta, considerando as ofertas dos grupos BMW e Daimler”, assinala João Oliveira, responsável pela DriveNow para o mercado português.

Atualmente, a empresa de partilha de carros conta com uma frota de 211 veículos, entre BMW e Mini, dos quais 40 são totalmente elétricos (os BMW i3). A empresa funciona no concelho de Lisboa e também em parques empresariais como o Lagoas Park e o Tagus Park.

Graças a esta frota, a DriveNow já angariou mais de 50 mil registos, dos quais mais de 10% são clientes ativos. À conta da mudança de nome, todos os clientes serão contactados pela plataforma alemã, que opera em Portugal em parceria com a Via Verde.

Opinião: Carsharing desempenha um papel decisivo na inovação da mobilidade elétrica

“Na altura da migração, vamos contactar todos os clientes. Teremos uma só aplicação, com as ofertas das duas empresas. Os clientes vão ter de atualizar a informação e serão acompanhados por nós em todo o processo”, acrescenta João Oliveira.

A maioria dos clientes (mais de 60%) da empresa de mobilidade reside em Lisboa, embora “haja estudantes que passam a maior parte do tempo em Lisboa mas ainda não mudaram a residência para a cidade”. Metade dos clientes da DriveNow diz que não tem carro particular. Cerca de 15% dos utilizadores são estrangeiros a residir na capital portuguesa, como “imigrantes brasileiros ou estudantes internacionais”.

Futuro cruzado

Apesar dos esforços, colocar as pessoas a utilizar um carro partilhado tem sido “o principal desafio” para esta empresa em Portugal. “Os hábitos do carro particular estão todos enraizados, o que torna a nossa tarefa particularmente difícil. Os serviços TVDE (Uber, Bolt e Kapten) ajudaram-nos um pouco mais ainda há muitas viagens em carro particular.”

Para entrar nos hábitos dos portugueses, a DriveNow tem apostado na criação de locais próprios para estacionamento e assegurar que os condutores têm sempre lugar quando chegam ao destino. É isso que tem acontecido no centro comercial Colombo e no aeroporto de Lisboa.

“No início, tínhamos uma taxa de 2,5 euros para quem levava ou devolvia carros no aeroporto. Isso era um inibidor e tirámos a taxa de quem deixa o carro no aeroporto. Temos de cobrar a taxa a quem levanta lá o carro porque temos de amortizar o custo cobrado pela ANA-Aeroportos”, justifica João Oliveira. Em Lisboa, ainda assim, “ainda há um longo caminho a percorrer para atingir a maturidade de mercados como Berlim e Munique”.

Integrada desde fevereiro num grupo com vários serviços de mobilidade, a DriveNow prepara-se para apostar em projetos de vendas cruzadas com a Free Now, a aplicação que permite chamar táxis através do telemóvel. “Só que isto levanta alguns obstáculos por causa do regulamento de proteção de dados.