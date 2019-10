Drones proibidos (e outras regras) da PSP para a Web Summit

Apenas a organização e a segurança poderão utilizar drones por cima da FIL e do Altice Arena entre os dias 4 e 8 de novembro. Esta é uma das regras do comando metropolitano da PSP para a Web Summit, que foram divulgadas esta quinta-feira. Também serão aplicadas restrições de trânsito por causa da organização da cimeira tecnológica.

A partir de domingo, dia 3, será proibido circular nestes três locais:

– Alameda dos Oceanos junto à FIL, entre o Pavilhão de Portugal e a rotunda dos Vice-Reis (sentido sul-norte) – esta via estará disponível no sentido norte-sul;

– Rua do Bojador, troço entre o Altice Arena e a Feira Internacional de Lisboa (troço nascente-poente);

– Avenida do Atlântico, entre a Feira Internacional de Lisboa e a Praça Sony;

Haverá ainda dois acessos fortemente condicionados:

– Rua do Bojador entre a Av. Da Boa Esperança e o Altice Arena);

– Av. Da Boa Esperança entre a rotunda dos Vice-reis e o Hotel Myriad;

A PSP, em colaboração com a Polícia Municipal de Lisboa, garante que vai manter um “dispositivo de segurança centrado na prevenção e pró-atividade” no Parque das Nações e também no Bairro Alto, Cais do Sodré e perto da Lx Factory. Nestes locais, irão decorrer os principais eventos paralelos à Web Summit, o vai levar ao aumento do número de agentes nestes locais.

A autoridade assinala ainda que “apesar de não ter existido um aumento do nível do grau ameaça para a edição deste ano, relativamente à de 2018, serão implementadas medidas de segurança adicionais, com a delimitação de perímetros e no controle de visitantes nas entradas por forma a garantir a segurança de todos os participantes. Essas medidas de reforço passam pela utilização de detetores de metais e aparelhos de raio-X”.

Os visitantes que transportem malas de viagem ou items volumosos “terão à sua disposição um bengaleiro situado no lado norte da FIL, onde os podem depositar em segurança”.

Na próxima semana, são esperados 70 mil participantes para os quatro dias da Web Summit, que vai decorrer na FIL e no Parque das Nações.

