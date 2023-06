DST Group oferece estágios remunerados para o verão

Dinheiro Vivo 27 Junho, 2023 • 16:28 Partilhar este artigo Facebook

O DST Group está à procura de estudantes que pretendam integrar o seu programa de estágios de verão. A empresa tem em curso a "dstgroup experience" que vai acontecer em julho e agosto para aqueles que desejem ter um contato direto com o mundo trabalho.

Os estagiários que integrarem a "dstgroup experience" vão receber 800 euros mensais - o salário mínimo do grupo - e terão ainda direito à oferta de almoço.

Como refere o DST Group, em comunicado, as áreas escolhidas para estes estágios - Engenharia, nomeadamente, Civil; Telecomunicações e Informática; Gestão e Sistemas de Informação; Eletrónica Industrial e Computadores; Informática; Mecânica; mas também Mecânica Automóvel; Desenho Técnico e Maquinação; Preparação e Gestão de Obra; e Soldadura Avançada - são aquelas onde se verifica menos mão de obra.

A empresa acredita que com a frequência nestes estágios, os candidatos terão melhores oportunidades na obtenção de emprego. "Através da aprendizagem/formação prática em contexto real de trabalho, no âmbito das respetivas áreas de formação, a iniciativa pretende ainda contribuir para a inserção futura na vida ativa profissional de forma mais célere e eficaz", detalha o DST Group.

Para o diretor de Recursos Humanos da empresa, "toda a filosofia empresarial, espírito de inquietação e inovação vivida no nosso "habitat" será certamente uma excelente motivação às candidaturas". José Machado garante ainda que "a experiência que os estudantes terão neste período de verão proporcionará uma aproximação à realidade empresarial do DST Group. Pretendemos ser "top of mind" no momento de ingresso no mercado de trabalho".

As candidaturas podem ser feitas através do site, ou pelo mail recrutamento@dstsgps.com, com o nome da vaga, CV e foto.