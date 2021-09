Dstgroup constrói residência para seniores em Almada. Projeto vale quatro milhões

© D.R.

A dstgroup está a construir um equipamento social para seniores, na Cova da Piedade, em Almada, projeto com um valor superior a quatro milhões de euros a concluir até julho de 2022.

A Residência Nossa Senhora da Piedade, promovida pelo Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro, terá 17 quartos duplos, 24 individuais e seis apartamentos para casais e espaços de apoio à comunidade local, distribuídos por quatro pisos.

O novo equipamento social, que está ser edificado num espaço anteriormente ocupado por instalações industriais, agrega também a ruína de uma antiga adega com 210 metros quadrados, que será integrada no projeto após reabilitação.

Estão ainda previstas diversas valências destinadas ao apoio da comunidade local, nomeadamente uma capela, um espaço cultural polivalente, uma área destinada à fisioterapia e uma ludoteca, abertas ao exterior.

A obra conta com a participação de outras empresas do dstgroup. O projeto tem a assinatura do arquiteto Eduardo Porfírio e do Centro de Estudos de Engenharia, Lda.

Com esta empreitada, a dstgroup reforça a sua atuação na Área Metropolitana de Lisboa, onde tem em execução construções como a nova sede da EDP e o Centro Logístico do grupo, no Seixal.