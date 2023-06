Duarte Gomes Pereira: "Incumprimento no crédito ao consumo está ao nível mais baixo de 5 anos"

Secretário-geral da ASFAC - Associação de Instituições de Crédito Especializado faz o retrato do setor. E garante que não há sinais de alarme no incumprimento. As instituições fazem análise cuidada e a informação é transparente, sublinha.

Como tem evoluído o crédito concedido neste ano?

Durante o 1.º trimestre, mês a mês, temos verificado uma subida dos créditos concedidos em todos os segmentos do crédito clássico (pessoal e automóvel). No leasing, a tendência é de redução da produção de crédito novo e no ALD verifica-se alguma estabilidade, apesar da forte dificuldade que o leasing e o ALD enfrentam neste momento. No entanto, se compararmos com o 4.º trimestre de 2022, no crédito pessoal e no automóvel a tendência foi de subida, tendo havido uma redução no cartão de crédito e no leasing e ALD. Essa é exatamente a mesma tendência que se verifica na comparação homóloga (1.º trimestre de 2023 face ao 1.º trimestre 2022). No global do crédito ao consumo concedido, o 1.º trimestre de 2023 cresceu 2,16% face ao 4.º trimestre de 2022 e 0,49% na variação homóloga (1.º trimestre de 2023 face ao 1.º trimestre de 2022).

E os pedidos têm aumentado?

Não dispomos desses dados, pois no âmbito da proteção da concorrência eles não podem ser recolhidos. Foi veiculado recentemente que no 1.º trimestre de 2023 foram concedidos quase 2 mil milhões de euros, o que não é correto, pois nesse valor estão considerados 337 milhões de euros em plafond potencial de crédito em cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto, valores que não terão sido utilizados e podem nunca o ser. São montantes de crédito colocados à disposição dos consumidores, para utilizarem quando necessitem. Adicionalmente, muito deste montante, quando utilizado em cartões de crédito é pago no fim do mês sem que esteja sujeito a juros.

E o que é que isso diz sobre a confiança e a adaptação do país a um momento de subida de juros e ainda de inflação?

Essa evolução reflete a necessidade dos consumidores por bens de consumo e a consequente falta de liquidez, sendo o crédito ao consumo um suporte aos particulares para acesso aos bens e serviços de que necessitam, e por outro lado a confiança nas instituições associadas da ASFAC como parceiros de suporte à sua liquidez. Apesar de estarmos num período de subida de taxas, é bom relembrar que as taxas do crédito ao consumo são essencialmente fixas, a taxa contratada não se altera durante o período de vigência dos contratos, tal como não se altera a prestação contratada, pelo que a análise da capacidade de contrair o crédito e o enquadramento no orçamento das famílias se fazem com maior segurança. De referir ainda que o desenvolvimento económico (e a consequente evolução do tecido empresarial e do emprego) se fará com recurso ao consumo e este passa por ser operado através do crédito ao consumo quando o rendimento disponível das famílias não permita que se faça com recursos próprios.

O crédito é um recurso para os consumidores poderem comprar quando não têm dinheiro?

Desde julho de 2022 que o montante total de depósitos (poupança) dos particulares tem vindo a decrescer, com uma maior quebra desde dezembro. Desde outubro de 2022 que a taxa de variação anual dos depósitos de particulares tem decrescido de forma galopante. Em suma, sem liquidez, a satisfação das necessidades essenciais terá de ser feita através de crédito ao consumo, contratado de forma responsável.

E tem-se verificado mais incumprimento ou há bandeiras vermelhas a surgir?

Desde janeiro de 2023 que a taxa de incumprimento do crédito ao consumo está em 3,4%, a taxa mais baixa dos últimos cinco anos, o que traduz a qualidade do crédito concedido pelas instituições e o acompanhamento que é feito pelas associadas da ASFAC aos clientes, apresentando soluções que permitem evitar incumprimento.

Mas acredita que esse nível se vai manter?

É claro que a inconsistência e a incerteza do futuro podem levar a uma inversão do status quo. Basta que haja uma quebra no emprego (ou aumento do desemprego, que pode ser provocado por quebra do consumo), ou que se mantenha a subida dos custos energéticos sem que sejam tomadas medidas de efetiva redução, ou ainda que se mantenha a produção legislativa na área financeira que sob o manto de proteção do consumidor em nada beneficia na realidade o consumidor, para que o incumprimento das obrigações de crédito dos consumidores aumente, sem que possam as associadas da ASFAC - apesar da sua boa vontade e melhores esforços - tomar medidas de proteção dos clientes. A reduzida taxa de incumprimento no crédito ao consumo, resulta não só de uma análise cuidada do crédito concedido e de uma avaliação detalhada da solvabilidade dos seus clientes, por parte dos associados da ASFAC e demais entidades do sistema financeiro português, como do cuidado destas em monitorizar, acompanhar e encontrar soluções para as famílias em risco que tenham contraído créditos ao consumo.

Mas não se está a conceder crédito a mais?

É totalmente errado dizer que o crédito ao consumo seja concedido de forma irresponsável, ou que não é feita uma análise cuidada dos clientes. Todos os créditos têm por base uma análise detalhada da capacidade atual e futura dos consumidores, não sendo concedido o empréstimo se houver risco evidente. Isso pode pode igualmente constatar-se se analisarmos a média do rácio da taxa de esforço das famílias portuguesas em 2022, que se situou, de acordo com os dados do Banco de Portugal, em 25,1% - muito abaixo dos 50% que se deve considerar para uma folga de segurança. Importa ainda referir que, ao contrário do que algumas associações de consumidores tentam passar, não existem letras "pequeninas", ou "miudinhas", a dimensão das letras, tanto nos contratos como na publicidade a produtos financeiros, nomeadamente no crédito ao consumo, está devidamente regulada, sendo escrupulosamente cumpridas essas exigências pelos associados da ASFAC. A taxa de juro, e em especial a TAEG - que representa, em percentagem anual o custo do crédito, incluindo taxa, comissões e impostos devidos ao Estado - é sempre apresentada de forma destacada na publicidade, assim como é indicado na publicidade, na informação pré-contratual e no contrato o custo total do crédito, ou seja, o montante total que o cliente pagará por aquele crédito. Não existem omissões ou enganos, apenas transparência. O crédito é e sempre será um instrumento de apoio, que deverá ser sempre contratado de forma responsável e consciente, devendo ser disponibilizada toda a informação solicitada pela instituição, para avaliação do crédito, com toda a transparência.

Quanto encareceu o crédito com a subida das taxas de juros pelo BCE? Ou seja, o mesmo valor para o mesmo fim, custa hoje quanto mais do que há um ano?

De acordo com as informações disponibilizadas pelo Banco de Portugal a taxa média dos créditos aos consumidores em março é 0,60% mais alta, ao passo que a diferença entre Euribor a 12 e a 6 meses, respetivamente e no mesmo período têm uma diferença de mais 3,737% e mais 3,697%, enquanto que as taxas do BCE subiram 3,75%. Aqui se vê que o aumento do custo do crédito ao consumo foi exponencialmente inferior ao aumento das restantes taxas. Adicionalmente, resultado das taxas fixas, os associados da ASFAC suportaram integralmente o aumento das taxas de financiamento (não beneficiando do tão falado aumento da margem).

Que tipo de crédito tem sido mais procurado?

O segmento que mais cresceu em volume, comparando com o 1.º trimestre, foi o crédito automóvel, com um aumento de 9,79%. No crédito pessoal a variação homóloga é de +3,62%.

Mais pessoas a comprar carro?

O crescimento do crédito automóvel resulta em grande parte de uma maior disponibilidade de veículos no mercado, muitos deles sendo entregas de encomendas com um ano ou mais. Tem-se verificado um crescimento sustentado, resultado da existência de mais carros novos no mercado. No entanto, há que dar nota da descida de 42% da produção homóloga dos contratos de leasing e ALD com consumidores, fruto da limitação da taxa máxima, que se situa praticamente no mesmo valor da Euribor, o que impede as instituições de disponibilizarem estes produtos aos clientes - considerando a fiscalização, a venda destes produtos configuraria quase sempre dumping, que é uma prática proibida pela legislação da concorrência.

E vê-se uma migração do crédito de motores a combustão para soluções elétricas?

Não propriamente uma migração, mas uma tendência crescente da opção por este tipo de veículos. Em 2022, segundo a ACAP, os motores a combustão representaram 64% das novas matrículas e os elétricos e híbridos 32,7%. Ora, se considerarmos que grande parte dos veículos são adquiridos com recurso ao crédito, podemos assumir que o financiamento de carros verdes está em franco desenvolvimento, representando quase 1/3 das vendas de veículos novos. Esta percentagem tem aumentado (com predominância dos elétricos e híbridos face aos veículos a combustão) a cada mês.

As metas de descarbonização tornarão mais difícil ou caro o crédito para motores a combustão?

Não digo mais difícil, podemos sim, perentoriamente, afirmar que de futuro - e já se verifica essa tendência - comprar um veículo a energias verdes será mais barato. Os Associados da ASFAC estão fortemente comprometidos com a transição energética e isso passa não só pelo financiamento de veículos e meios de produção de energia verde, como pelas ações tomadas dia-a-dia pelos associados, que dentro das suas empresas e na relação com clientes e parceiros privilegiam as decisões mais amigas do ambiente. Mas essa mais-valia na concessão de crédito verde não pode estar apenas nas mãos dos associados da ASFAC. Se as taxas já estão limitadas, se cada vez se esmagam mais as margens das instituições de crédito especializado, terá de haver incentivos públicos não só ao consumidor, mas também às instituições que financiam produtos ecologicamente mais eficientes. Se assim não for, por muito boa vontade que exista, os associados não terão margem nem capacidade para criar benefícios neste tipo de créditos.