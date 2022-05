Durão Barroso: Governos "podem e devem" fazer mais para acelerar transição energética

Presidente da Aliança Global para as Vacinas, Durão Barroso. © Arquivo/Global Imagens

A invasão da Ucrânia pela Rússia pode travar o investimento na transição energética. No entanto, o tema não pode deixar de ser considerado prioritário pelas grandes potências económicas. O alerta foi deixado por Durão Barroso durante uma mesa redonda promovida pelo Goldman Sachs International, entidade liderada pelo antigo presidente da Comissão Europeia.

Durante o encontro, o responsável aproveitou para relembrar que a temática das alterações climáticas tem estado na agenda de Bruxelas já há vários anos e que foram dados passos importantes, como a constituição de uma legislação específica. Mas, segundo Durão Barroso, é preciso mais. "Os Governos podem e devem" avançar com mais medidas e investimentos para promover a transição verde, um trabalho que defende poder ser facilitado se for feito em conjunto com os privados, explicou durante a conferência virtual.

"A guerra na Ucrânia veio trazer maior consciência para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, e os vários países têm estado a trabalhar nisso", comentou, acrescentando que durante este processo "claro que há resistência", dando o exemplo da Hungria que se tem oposto ao embargo do petróleo russo.

Porém, não tem dúvidas de que vai haver dificuldade a curto prazo em acelerar os investimentos neste campo por causa dos impactos da guerra, principalmente com o aumento dos preços da energia que se tem verificado,

O responsável mostrou-se ainda preocupado com o nível de "fragmentação" que possa haver entre as grandes potências mundiais sobre o tema. Mas reforçou que a transição energética, que implica a redução da dependência de combustíveis fósseis, tem de continuar a ser "um assunto prioritário".