Duriense Granvinhos investe na Região dos Vinhos Verdes

A Granvinhos anunciou a aquisição, ao grupo Soja de Portugal, da sociedade Agromar, detentora da Quinta de S. Salvador da Torre, em Viana do Castelo. O investimento marca a entrada da empresa, que detém marcas históricas de vinhos do Porto e do Douro como Porto Cruz, Dalva e Quinta de Ventozelo, na Região dos Vinhos Verdes.

Em comunicado, o grupo explica que a Quinta de S. Salvador da Torre, também conhecida como Quinta de Santo Isidoro, fica situada na margem direita do Rio Lima, e tem mais de 400 anos de existência. Além de uma "imponente casa senhorial datada de 1685", a propriedade conta com 30 hectares de vinha das castas Loureiro e Alvarinho.

A quinta está a ser explorada em parceria pela Agromar com o enólogo Anselmo Mendes, "modelo que será mantido nos próximos anos", permitindo concretizar uma ambição de colaboração o enólogo e Jorge Dias, diretor geral da Granvinhos, ligados por uma amizade com mais de 30 anos. "O desenvolvimento do projeto da Quinta de S. Salvador da Torre passa, como resultado dessa parceria, pela exploração do potencial da casta Loureiro e da localização da quinta, pelo lançamento de um novo vinho daquela casta Loureiro 2024, bem como a requalificação do ponto de vista patrimonial", pode ler-se no comunicado.

Sem dar pormenores sobre o valor do negócio ou os investimentos previstos, Jorge Dias garante "acreditar no futuro do Vinho Verde, e em particular das castas Alvarinho e Loureiro, um produto muito bem-adaptado aos novos tempos e hábitos de consumo, que necessita, contudo, de ser valorizado pela ligação às respetivas zonas de produção, bem como à dieta atlântica, na qual Portugal tem uma oferta ímpar".