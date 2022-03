É isto que acontece quando os anúncios de emprego dizem o salário disponível

A ocultação do salário num anúncio de emprego pode fazer parte de uma estratégia de negociação © Pixabay

Por vezes, os anúncios de emprego podem ser extremamente detalhados e conter listas intermináveis de responsabilidades e competências necessárias, descrições da empresa e das suas vantagens. No entanto, existe um aspeto vulgarmente ocultado em muitos deles: o salário.

Um estudo realizado pela Michael Page demonstrou que "não é o salário que mais importa aos candidatos num anúncio de emprego". Entre os aspetos que um anúncio de emprego deve conter para que os portugueses se candidatem a uma oferta de emprego estão a localização do local de trabalho e o tipo de contrato.

Contudo, tornar públicas as faixas salariais pode trazer vantagens, não só para as empresas, como para os trabalhadores e candidatos.

Por que motivo as empresas não querem publicar os salários?

Os custos da mão-de-obra representam uma grande despesa para as empresas. O facto de não darem a conhecer o que estão dispostas a pagar poderá permitir-lhes a contratação de candidatos por menos dinheiro, explica à CNN internacional Katie Donovan, fundadora da consultoria Qual Pay Negotiations.

"As empresas não querem consumidores informados porque, quanto mais informado o consumidor estiver, mais difícil é negociar qualquer tipo de valor", afirma a especialista. "Não há dúvidas de que existe uma mentalidade de que o trabalho de recrutamento consiste em contratar o melhor profissional por nem um cêntimo a mais do que o necessário. E a melhor forma de fazer isso é não divulgar a remuneração que tem realmente disponível."

Manter o valor em segredo também pode fazer parte de uma estratégia de negociação. Por outro lado, a publicação de informações salariais pode levar a que atuais funcionários de uma empresa não só fiquem a saber quanto é que a empregadora está a pagar para determinada função, como também se apercebam de que estão a ser mal pagos - acrescendo-se a probabilidade de reivindicarem melhores condições ou procurarem um novo emprego. Segundo Donovan, "é por isto que as empresas não o colocam por escrito".

Uma vantagem para os empregadores

Divulgar os salários nos anúncios de emprego também pode ser vantajoso para as empresas quando se trata de negociar, afirma à CNN internacional Zoe Cullen, professora assistente de Economia da Universidade de Harvard.

"As empresas que fixam um valor para um determinado emprego têm um alto grau de poder de negociação, no sentido em que anunciam a potenciais candidatos que se tentarem negociar um valor mais alto, isso afetará todos os outros, porque será preciso ajustar a taxa atual para este trabalho publicamente". Além disso, partilhar faixas de salário poderá também ajudar a atrair funcionários.

"Quando as pessoas procuram trabalho, normalmente [a remuneração] é a principal preocupação. Portanto, se não encontrarem as informações [salariais] de que precisam, podem não perder tempo com o processo", refere Pollak.

Ao tornarem público o salário que estão dispostos a oferecer, os empregadores têm oportunidade de criar um grupo de candidatos mais qualificados. Adicionalmente, ao fazerem-no, poderão estar a criar mais confiança, do ponto de vista em que "os candidatos se sentem mais respeitados", explica.

Do ponto de vista dos candidatos

As faixas salariais publicadas ajudam os candidatos percecionar o que o mercado de trabalho está disposto a pagar por determinadas posições.

"Se o candidato tem oportunidade de saber qual a proposta salarial para determinado cargo e ainda saber o que os outros ganham, fica em posição de se defender a si mesmo", afirma à CNN internacional Laurie Berke-Weiss, advogada principal da Berke-Weiss, em Nova Iorque.

Este fator também pode tornar o processo de procura de emprego mais simplificado. Perante o atual mercado de trabalho, os candidatos tornaram-se mais seletivos acerca das funções a que se candidatam - e as faixas salariais podem ajudá-los a descartar opções.

Neste sentido, sites como o americano Glassdoor (que funciona também no mercado português) podem ser uma ferramenta crucial. Nele, atuais funcionários e ex-funcionários podem avaliam empresas anonimamente, publicar e visualizar salários, e ainda pesquisar e se candidatarem a empregos.

Oportunidade para os atuais funcionários

Os atuais funcionários de uma empresa também podem beneficiar com a divulgação de faixas salariais, uma vez que lhes dá oportunidade de saber que podem "obter um aumento de 20% apenas ao mudar para a concorrência", explica Donovan.

"A maioria das pessoas pensa que as pessoas com um cargo há mais tempo ganham mais do que o novo funcionário que acabou de começar. Mas não, o novo funcionário provavelmente está a ganhar mais", afirma Donovan à publicação internacional. "O novo funcionário recebe o valor de mercado atual e o seu aumento de 2% [anual] não acompanhou a taxa de juro de mercado."

No entanto, a remuneração pode incluir benefícios que não constam no recibo de vencimento - como bónus de assinatura de contrato, opções de ações e outras vantagens que nem sempre são obrigadas a divulgar.

"Pode haver uma empresa publicamente comprometida com a transparência salarial, mas se quiser realmente um candidato que exige mais do aquilo que esta oferece inicialmente para aceitar o emprego, pode encontrar formas de fazer valer essa faixa salarial", sublinha Pollak, acrescentando que "as empresas podem encontrar várias formas criativas de contornar estes requisitos."