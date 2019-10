E na noite legislativa das televisões o vencedor é…

A RTP1 foi quem liderou as emissões da noite legislativa, tendo colocado três programas sobre as eleições no TOP 5 dos mais vistos de ontem, tendo obtido durante o período da emissão (19h30 e 02h30) um share de 19,1%, de acordo com os dados de audiência trabalhados pela UM/IPG Mediabrands.

A TVI foi a estação que se segue com um share de 18,2% nesse período horário, com a SIC a ocupar a terceira posição com um share de 16,3%.

“Entre os programas mais vistos, destaque para os da RTP1 “Legislativas 2019 – O novo Parlamento”, que registou uma audiência média de 950 mil telespectadores a que correspondeu um share de 21.1%. Seguiu-se, “Legislativas 2019 – O Vencedor”, também da RTP1, onde 896 mil portugueses assistiram, em média, à revelação dos primeiros resultados das eleições. A completar o top dos programas mais vistos das Legislativas, ficou o da TVI, que manteve em média 779 mil telespectadores ligados ao canal”, destaca a agência de meios.

A SIC colocou um programa na quarta posição: O Jornal da Noite – Especial Legislativas 2019 obteve uma audiência média de 8% e um share de 17,2%, tendo sido visto por uma média de 754,4 mil telespectadores. A RTP1 fecha o TOP 5 com o Legislativas 2019, programa que obteve uma audiência média de 6,1% e um share de 17,4%, tendo sido visto em média de 647,3 mil indivíduos.