É portuguesa uma das 10 casas mais desejadas do Airbnb

Uma casa, com vista para o rio Douro, em Penafiel, é um dos 10 alojamentos do Airbnb mais desejados pelos europeus. A moradia, que pode acolher até cinco hóspedes, oferece comodidades como lareira, jacuzzi, aquecimento central e piscina.

Os anfitriões desta casa prometem que os hóspedes terão "uma experiência de campo plena com esta casa rústica restaurada, os animais de quinta, uma piscina de água salgada com 12 metros e uma vista única sobre a paisagem inesquecível do rio Douro".

O anúncio completa-se com 57 fotografias do interior e exterior desta propriedade. Uma noite nesta casa (e no mínimo só se pode alugar por cinco noites) custa 295 euros e tanto faz que seja no inverno como no pico do verão - de acordo com uma pesquisa hoje.

Casa com vista para o Douro em Penafiel (Portugal)

Casa com vista para o Douro em Penafiel © Airbnb

Nesta restrita wish list da Airbnb constam alojamentos como uma casa na árvore em Florença, Itália, uma villa em frente ao mar em Aquitãnia, França, uma luxuosa moradia em Akureyri, na Islândia, um apartamento clássico para duas pessoas em Edimburgo (Reino Unido), um grande refúgio encantador em Barcelona (Espanha), uma caverna 'mágica' em Santorini (Grécia), uma casa acolhedora em Paris (França), um oásis de paz em Ostuni (Itália) e uma casa com vista panorâmica em Hvar (Croácia).

A plataforma Airbnb destaca que nesta altura, em plena pandemia, com as deslocações limitadas, "as experiências online ornaram-se a forma ideal de se reunir (virtualmente), desfrutar e aproveitar o tempo com amigos e familiares". Entre elas, destacam-se por exemplo uma aula de vinhos com um especialista, ou uma aula de tapas portuguesas, ou as sete maravilhas de Lisboa. São muitas as experiências "organizadas por peritos locais que vão além das visitas ou workshops típicos e oferecem aos convidados a oportunidade de mergulhar nas paixões e interesses dos seus anfitriões".