E-REDES investe 12ME na renovação de infraestruturas elétricas no Porto

A E-REDES está a renovar as infraestruturas elétricas de alta, média e baixa tensão do Porto, no âmbito de um projeto de 12 milhões de euros que deverá estar concluído no início do próximo ano.

Em comunicado, a empresa refere que o projeto, que arrancou no final de 2020 e deverá estar concluído no início de 2023, pressupõe a renovação das instalações elétricas e redes que asseguram a distribuição de energia no Porto.

Segundo a E-REDES, até ao final de 2021 foram investidos cerca de 7,5 milhões de euros.

Quanto às instalações elétricas, a empresa está a substituir "muitos dos ativos técnicos", nomeadamente nas subestações das Antas, Paranhos, Vitória, Lapa, Montes Burgos, Boavista e no posto de corte da Circunvalação.

Paralelamente, estão também a ser construídas novas linhas subterrâneas a 60 volt (kV) entre as subestações das Antas e do Campo 24 de Agosto, as subestações das Antas e da Vitória, o posto de corte da Prelada e a subestação do Campo 24 de Agosto, bem como o posto de corte da Prelada e a subestação da Boavista.

"Devido à abrangência dos trabalhos a executar e pelo facto das intervenções em causa decorrerem em instalações em serviço, a programação e operacionalização destas intervenções teve um nível acrescido de complexidade em termos de gestão de projeto e das obras", refere a empresa.

Parte do investimento a realizar no âmbito do projeto (2,4 milhões de euros) envolve a renovação das redes de baixa, média e alta tensão, nomeadamente na Avenida Fernão Magalhães, cuja intervenção já se encontra finalizada e implicou a reabilitação de toda a rede de distribuição entre a Rua Barros de Lima e a Praça Francisco Sá Carneiro.

A intervenção nesta via, que é uma das principais de acesso à cidade, necessitou de um "planeamento cuidado" de modo a "minimizar o impacto no trânsito e no dia a dia dos moradores".