E se os cartões de fidelização que tiver na carteira valerem dinheiro? É a ideia da SYGPoint

SYGPoint quer fazer com que os cartões de fidelização valham dinheiro (Imagem de arquivo) © Pixabay

Programas de fidelização e cartões de pontos são parte da vida dos consumidores em Portugal. Ambos são uma forma de as empresas se aproximarem dos clientes, sendo que os cartões e os programas ajudam a ir para além do ato de compra, promovendo mais visitas às lojas e a repetição de compras. Um exemplo específico do uso dos cartões de fidelização é ganhar cashback, ou seja, a devolução ao consumidor de parte do valor gasto com o cartão, explica o comunicado enviado às redações esta segunda-feira da SYGPoint.

Contudo, perante a quantidade e variedade de programas e cartões, tornou-se complicado para os consumidores e empresas gerirem os benefícios que daí provêm.

Assim, José Trigo criou a SYGPoint com o objetivo de "digitalizar" a relação entre as empresas e consumidores, de forma a aumentar as oportunidades de contacto com os clientes. A empresa apresenta uma plataforma que agrupa cartões de fidelização e potencia a troca de pontos de um cartão para o outro, lê-se.

O gestor define a SYGPoint como "uma plataforma digital em que o consumidor é remunerado pela fidelização às marcas. E tudo num modelo de negócio simples. Os consumidores ganham dinheiro - SYGs que podem converter em euros - sem gastarem dinheiro, e as empresas só pagam pelos benefícios dados aos consumidores".

E qual a grande vantagem para os consumidores? É possível acumular SYGs - a moeda da plataforma traduzida em pontos - que pode ser convertida em vales para serem utilizados em várias retalhistas. Além do mais, os pontos podem ser geridos na plataforma, juntamente com todos os cartões e também se pode passar pontos de uns programas para outros.

"Na prática, na SYGPoint valorizamos a informação que o consumidor quiser partilhar com as empresas. Por exemplo, se o consumidor responder a um questionário, assistir a um vídeo, ou participar num inquérito, recebe SYGs, que depois pode utilizar para trocar por produtos ou serviços", acrescenta o profissional.

A SYGPoint começou a ser criada em 2019, ano anterior à pandemia de covid-19. A tecnológica começou a desenvolver "a plataforma, com uma equipa de cinco programadores e dois consultores em experiência de utilizador".

A empresa reforça que quer "ser o maior ecossistema B2C [Business to Consumer] em Portugal, enquanto plataforma de comunicação, interação e fidelização com os consumidores, mas também, uma ferramenta para as empresas reterem clientes e reduzirem custos. Vamos acumular informação sobre consumidores aderentes à SYGPoint com a qual as empresas poderão, através de depois datamining aperfeiçoar estratégias comerciais e de marketing".

O responsável destaca que já tem algumas empresas dispostas a utilizar a app e espera ter até ao final do ano cerca de 100 clientes na plataforma, reforçando querer ir além-fronteiras, conclui o comunicado.