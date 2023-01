E se pudesse comprar casa e ajudar uma Aldeia?

Há um novo projeto residencial a nascer em Miraflores, pela mão da Alma Gardens e da Criterion Portugal, que aponta às necessidades das famílias. E que estreia uma componente solidária. Os responsáveis pelo projeto, comercializado em exclusivo pela Castelhana Real Estate, decidiram puxar pela veia filantrópica e reverter cinco mil euros de cada venda feita durante o mês de fevereiro para as Aldeias SOS.

Com mais de 100 apartamentos vendidos e reservados nos primeiros dois meses de comercialização da agência, o Alma Gardens foi construído de raiz privilegiando a sustentabilidade e os espaços verdes em quatro edifícios de quatro andares, "com extensos rooftops que combinam uma arquitetura verde com a envolvente, servindo cada edifício com exclusivas piscinas, ginásio e áreas privativas de estar e de lazer", além de estacionamento com pré-instalação de carregamento elétrico e arrecadações, explica a agência. "É um projeto pensado para famílias que desejam viver perto do centro de Lisboa, rodeados de natureza e usufruir de todo o conforto e conveniência de poderem estar perto das melhores escolas, numa zona bem servida de transportes, acessos e serviços", descreve Patrícia Clímaco, sócia da Castelhana Real Estate. Que adianta que, neste momento, 95% dos clientes compradores são portugueses.

Paredes meias com o parque do Jamor e Monsanto, numa zona elevada e desafogada de Miraflores, com vistas para o rio Tejo e Mar, "a sustentabilidade é um fator chave no projeto", sublinha também Darija Zivni Aziz, da Criterion Portugal, acrescentando que além da luz natural garantida pelas amplas varandas e janelas a rasgar do chão ao teto, "cada apartamento é projetado para ser energeticamente eficiente, com bombas de calor de fonte de ar para aquecimento de águas, painéis solares térmicos comuns no telhado e infraestruturas de carregamento para viaturas elétricas."

O investimento aplicado para fazer nascer o projeto de 126 apartamentos, e que é assinado pelo atelier de arquitetura Quadrante (arquiteto Tiago Aguiar), ascendeu aos 80 milhões de euros, estando a conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2025.

Mas a marca mais extraordinária do Alma Gardens é a ligação à comunidade, nomeadamente através do apoio direto dos responsáveis pelo projeto a instituições locais, potenciando a angariação de até 130 mil euros (se o empreendimento esgotar) para ajudar a Aldeia SOS de Bicesse e do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental de Oeiras. As Aldeias ajudam crianças, jovens e famílias negligenciadas, abandonadas ou necessitadas a terem a oportunidade de uma vida melhor, crescendo em segurança, saudáveis e bem alimentadas, em ambiente familiar e sendo-lhes garantido acesso a cuidados médicos e educação escolar que dificilmente conseguiriam sem o apoio de estruturas solidárias.

Qualquer venda no Alma ​​​​​​​Garden durante o mês de fevereiro levantará cinco mil euros para aquelas causas - e há ainda duas dezenas de apartamentos disponíveis (T1 e T2, com preços entre os 250 mil e os 465 mil euros).