E3, um dos principais eventos mundiais de jogos, foi cancelado devido a vírus

Todos os anos, a E3 reúne milhares de pessoas em Los Angeles para acompanhar lançamentos de novos jogos e equipamentos ligados ao mundo do gaming. Este ano, tendo em conta a existência do Covid-19, que conta com mais de mil infetados nos Estados Unidos, a E3 não se realizará.

O anúncio foi feito pela organização, a ESA, através de comunicado. “Após uma análise cuidada com as nossas empresas que são membros da organização sobre a importância da saúde e segurança de todos na indústria – fãs, empregados, expositores e os nossos parceiros de longa data – tomámos a difícil decisão de cancelar a E3 2020”.

“Acompanhando as crescentes preocupações relativamente ao vírus Covid-19, sentimos que esta é a melhor forma de proceder perante esta situação sem precedentes”, explica a ESA.

Na mesma nota, a organização do evento, que no ano passado juntou 66 mil pessoas, refere que irá contactar os participantes, prometendo mais informação e reembolsos totais.

A organização da E3 refere que ainda está a estudar uma forma de garantir uma experiência online que possa replicar, dentro do possível, a conferência. Embora, na última edição, a Sony, dona da PlayStation que prepara uma nova consola, já tivesse indicado que iria abandonar a conferência, 2020 será um ano marcado pelo lançamento de novas consolas, como a Xbox. Por isso, com novos equipamentos, seria de esperar uma E3 farta em anúncios de novos títulos, já compatíveis com as novas consolas.

Através do Twitter, Phil Spencer, responsável pela Xbox, já avançou que a empresa está a preparar uma experiência digital para mostrar novidades. Não é indicada uma data concreta, com a empresa a referir que revelará detalhes ao longo das próximas semanas.

Neste momento, as alternativas de eventos de jogos de grandes dimensões resumem-se à Gamescom, na Alemanha, e ou Tokyo Game Show, no Japão.

A E3 junta-se à longa lista dos principais eventos da indústria que já foram cancelados devido ao Covid-19, como o Mobile World Congress, em Barcelona, a Game Developers Conference, o Google I/O, a F8 do Facebook ou o festival South By Southwest (SXSW) ou o Salão Automóvel de Genebra.