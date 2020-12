EasyJet adia entrega de 22 aviões da Airbus

Um Airbus 320 da companhia aérea britânica easyJet. © PASCAL PAVANI / AFP

A EasyJet chegou a acordo com a Airbus para adiar a entrega de novas aeronaves, anunciou a companhia aérea.

De acordo com a Reuters, as entregas de 22 aviões foram adiadas dos anos fiscais de 2022 para 2024 e do ano fiscal de 2027 para 2028.

Em causa está a crise pandémica, que teve sérias implicações na procura do setor da aviação.

A companhia aérea de baixo custo indica que, desta forma, será mais fácil ajustar a dimensão da frota à evolução da procura dos passageiros.

"Neste período de incerteza, esta flexibilidade é ainda mais valorizada, já que nos permitirá ajustar mais rapidamente a dimensão da nossa frota à procura dos clientes", indicou o CEO Johan Lundgren, citado pelo Market Watch.