EasyJet cancela dois voos por "atrasos no controlo de tráfego aéreo"

A companhia aérea easyJet cancelou na quinta-feira dois voos a partir de Lisboa, um para a Madeira e outro para Marraquexe, sem dar explicações na altura, justificando hoje com "atrasos do controlo de tráfego aéreo em voos anteriores".

O alerta foi dado à Lusa por uma passageira de um dos voos cancelado, de Lisboa para ao Funchal, que se queixou de adiamentos sucessivos e que finalmente quando os passageiros já estavam dentro do avião foram avisados de que afinal o voo tinha sido cancelado.

A passageira, Patrícia Borges, disse que a tripulação os informou de que o voo era cancelado por ordens superiores, porque o avião era necessário hoje em Lisboa e que não era possível o regresso ao aeroporto Humberto Delgado antes da 01:00.

Numa declaração à Lusa a empresa easyJet lamentou que o voo EJU6739 de Lisboa para Marraquexe e o voo EJU7627 de Lisboa para a Madeira tenham sido cancelados.

E explicou: "Isto deveu-se a atrasos do controlo de tráfego aéreo em voos anteriores, o que fez com que a tripulação atingisse as horas máximas de operação regulamentadas pela segurança e o atraso resultante fez com que os voos não pudessem operar dentro dos limites estabelecidos pelo aeroporto de Lisboa".

A empresa salientou fazer todo o possível para minimizar a interrupção, notificando os clientes diretamente sobre as suas opções, "incluindo uma transferência gratuita para um voo alternativo, inclusive com outras companhias, ou um reembolso".

A passageira ouvida pela Lusa disse que os passageiros dos dois voos apresentaram uma reclamação no aeroporto, contou que muitos desses passageiros tiveram de ficar a dormir no aeroporto, e garantiu que não foi possível falar com quer que fosse da easyJet.

"É uma situação tão grave que tem de ser denunciada, porque as pessoas devem estar ao corrente do que lhes pode acontecer quando compram um bilhete na easyJet",