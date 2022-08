Easyjet cancela voos em Lisboa e Porto devido à greve da Portway

© HANNIBAL HANSCHKE/AFP

A Easyjet decidiu cancelar alguns voos em Lisboa e no Porto devido à greve de três dias dos trabalhadores da empresa de handling Portway nos aeroportos nacionais, informou a companhia aérea low cost em comunicado enviado esta quinta-feira às redações.

"A EasyJet está a acompanhar o pré-aviso de greve entregue pelo nosso parceiro de handling em Portugal com impacto em Lisboa, Porto, Faro e Funchal entre os dias 26 de agosto, sexta-feira, e 28 de agosto, domingo", lê-se na mesma nota. Como a greve vai afetar a operação da Easyjet, a companhia suíça decidiu "cancelar previamente alguns voos em Lisboa e no Porto".

No mesmo comunicado, o administrador da Easyjet em Portugal, José Lopes, pede desculpas aos clientes e assegura que a companhia está a "fazer todos os possíveis para minimizar qualquer perturbação".

"Os clientes com voos afetados serão contactados diretamente via SMS e email, através dos detalhes fornecidos no momento da reserva e, posteriormente, terão a opção de remarcar a viagem de forma gratuita ou receber um reembolso", garante a companhia

A Easyjet "aconselha todos os passageiros com viagens marcadas de e para Portugal na sexta, sábado e domingo (26, 27 e 28 de agosto) a consultar o estado dos seus voos em easyjet.com flight tracker para atualizações em tempo real".

A linha de apoio aos clientes portugueses foi prolongada e estará aberta entre as 9h00 e as 17h00, no sábado, dia 27, e domingo, dia 28. A companhia acrescenta ainda que os quartos de hotel também foram assegurados pela Easyjet, em Lisboa e no Porto, para clientes que sofreram perturbações com os voos.