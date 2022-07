easyJet converte slots da TAP em mais meio milhão de lugares em Lisboa

© Foto: PASCAL PAVANI / AFP

A easyJet já traçou os planos para os 18 slots cedidos pela TAP. A low-cost britânica irá reforçar a sua operação na capital portuguesa com 13 novas rotas já a partir de outubro. Os planos da companhia para o próximo inverno incluem também o reforço de oito ligações já existentes de e para Lisboa. Contas feitas, a transportadora terá mais três aviões baseados na capital, do modelo Airbus A321neo - o maior da sua frota com 235 lugares -, subindo o número de aeronaves a operar na Portela para 14 - nove aviões baseados e cinco não baseados.

A low-cost aumenta, desta forma, a sua oferta com mais 542 850 lugares, tornando-se na segunda maior operadora no aeroporto Humberto Delgado, a seguir à TAP. O incremento da operação da empresa britânica resulta da cedência de 18 faixas horárias diárias de descolagem e aterragem por parte da TAP, um dos remédios impostos pela Comissão Europeia à companhia de bandeira no âmbito do plano de reestruturação aprovado por Bruxelas.

As novas rotas, que estarão à venda a partir de 18 agosto, respeitam já à programação de inverno da companhia e serão operadas entre o próximo mês de outubro e março de 2023. No total, a easyJet irá voar para mais 13 destinos em Espanha, França, Reino Unido, Suíça, Itália e Marrocos, somando 32 rotas na capital para 10 países.

Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Grande Canária, Tenerife Sul, Valência, Marselha, Toulouse, Limoges, Birmingham, Zurique, Milão Bergamo e Marraquexe são os novos destinos que a transportadora de baixo-custo irá inaugurar depois do verão.

"Comparativamente com o inverno de 2019 aumentaremos a nossa capacidade em 61%, é um crescimento muito forte e permite que Lisboa passe a acompanhar o investimento fortíssimo que já estávamos a efetuar quer no Porto quer no Funchal", sublinhou o diretor geral da easyJet em Portugal em conferência de imprensa esta quarta-feira, 27.

José Lopes admite os constrangimentos e limitações na Portela mas está otimista relativamente ao crescimento da operação da transportadora na capital, que será amparada pela contratação de mais 130 profissionais, entre tripulantes e pilotos, o que permitirá aumentar a equipa em Lisboa para 300 trabalhadores nos próximos meses. O responsável está também confiante que o fim do verão traga águas mais calmas ao setor da aviação.

"Esperamos que já haja um maior ajuste em toda a Europa e que no inverno já não existam alguns dos constrangimentos que estamos a sentir na aviação atualmente. Relativamente às novas contratações, não temos sentido problema em ir ao mercado e existem muitas pessoas disponíveis e qualificadas. Ao nível do handling acreditamos que não haverá problemas em acomodar este nosso aumento de operação", assegurou.

O diretor geral da easyJet Portugal garantiu ainda que um dos objetivos da empresa é estimular a procura e, desta forma, assegurou que os preços das viagens não será impactado pela pressão dos aumentos do jet fuel até porque, garantiu o porta-voz, a política de hedging da companhia permite estarem "asseguradas 80% das necessidades de combustível a preços bastante baixos para os próximos períodos".

"Estamos a colocar à venda uma operação extremamente densa que vai começar a operar a 30 de outubro. O período de venda dos primeiros voos é extremamente curto, seria um suicídio se colocássemos esses voos iniciais à venda a preços elevados", apontou José Lopes.

Aposta em Porto Santo é reforçada no inverno

Outra das novidades é o reforço das ligações para a Porto Santo. A rota para a ilha madeirense foi inaugurada no passado mês de junho, com dois voos semanais a partir de Lisboa. A easyJet vai prolongar a operação para o destino durante o inverno, "tornando-se no único operador regular a operar em Porto Santo durante este período".

Porto Santo é conhecido por ser um destino sazonal e com uma capacidade hoteleira limitada mas, ainda assim, estes fatores não foram um entrave para a low-cost que acredita no potencial da ilha mesmo durante a época baixa.

"Temos estado em conversa muito próxima com os hoteleiros da região. Se não houvesse disponibilidade da hotelaria não poderíamos operar. Tem sido um trabalho feito em conjunto de forma a que o produto exista no inverno", garantiu José Lopes que adiantou ainda que, para já, a rota entre a ilha e a cidade do Porto será mantida apenas durante o verão.

A easyJet vai ainda reforçar as ligações entre Lisboa e Madrid, Bordéus, Lyon, Nice, Nantes, Genebra e Milão Malpensa.