Easyjet holidays. A companhia agora tem uma agência de viagens

“Há mais de 20 milhões de passageiros a voar connosco e apenas 500 mil compram férias”. Foi a pensar num nicho que já existe “de forma muito residual” entre os seus passageiros que a easyJet quis dar um passo em frente e criar a easyJet Holidays, uma marca que não é mais do que um serviço de operador para reserva de pacotes de férias organizadas, anunciou esta terça-feira, José Lopes, diretor desta companhia áerea em Portugal.

“Mais de 90% dos nossos clientes easyJet consideram que comprariam férias connosco por isso estamos bem posicionados para oferecer aos nosso clientes férias à medida, personalizadas, e ao gosto de cada um deles”, destacou o responsável num encontro com jornalistas.

Sem nunca mencionar a falência do grande operador Thomas Cook, que tinha uma importante operação no Reino Unido, José Lopes antecipa que “é um bom momento para avançar com este tipo de negócio de férias”, um projeto que já estava a ser pensado há dois anos – bem antes do recente tumulto vivido pelo setor – e a que a abertura de espaço no mercado dá um novo empurrão. “Temos uma equipa experiente que será capaz de transformar a easyJet Holidays num importante negócio de férias e temos o objetivo de atingir já o breakeven nesta área de negócio no ano de 2020”, destacou.

A easyJet Holidays será lançada ainda antes do Natal – um mês antes do que a marca havia previsto – e funcionará a partir de um site com domínio “uk” com ligação ao site a companhia aérea. “A partir de seis de janeiro teremos os nossos primeiros passageiros a voar com a easyJet Holidays”, explicou José Lopes.

Não é por arrancar com o foco nos britânicos que os turistas portugueses não poderão marcar viagem, têm apenas de iniciar os pacotes a partir de Londres, ou seja, terão de voar para Londres para começar as suas férias programadas – como acontece, por exemplo, com as férias de navio cruzeiro que tantas vezes começam de portos internacionais.

“O maior impacto em Portugal será como mercado recetivo”, antecipa o responsável português, adiantando que “existe contratação com grupos hoteleiros portugueses”, já a pensar na vinda de britânicos para Portugal.

Além do Brexit

“É uma oportunidade de negócio, uma constatação de que o volume conta. O Reino Unido é o principal mercado de férias da Europa, vale 13 mil milhões dos 60 mil milhões que o mercado de férias vale na Europa. O peso é brutal e é uma aposta que fizemos neste mercado”, diz José Lopes. que afasta os fantasmas do Brexit tanto agora como no futuro.

“Quando e se houver Brexit veremos qual vai ser a reação do consumidor. As pessoas vão continuar a viajar e o Reino Unido vai continuar a ser um importante mercado. Hoje em dia representa um quarto do tráfego da Europa”.

A saída do Reino Unido poderá abalar os objetivos da companhia? “Não. O tempo lá [Reino Unido] não muda e os passageiros vão querer continuar a viajar para países como Portugal”, destaca José Lopes, que aproveitou também para fazer um balanço do ano fiscal que se iniciou em outubro de 2018 e terminou em setembro de 2019

Durante este período, a companhia aérea de baixo custo registou um total de 96,1 milhões de passageiros, mais 8,6%. “A easyJet teve um forte final de exercício, um verão recorde, com mais clientes a optar por voar com a easyJet do que em qualquer outro verão da nossa história”, disse José Lopes.

No mercado português o crescimento no primeiro semestre foi de 3,9% e, no segundo semestre acelerou para 6%. Foram transportados 7,2 milhões de pessoas nas ligações portuguesas da easyJet, o que também é um marco: “Ultrapassámos pela primeira vez os sete milhões de passageiros mesmo num ano de fortes limitações”.

“Com engenho”, o mesmo é dizer com aviões mais cheios e aviões maiores, a companhia aérea cresceu 4,5% em Lisboa para os 2,7 milhões de passageiros e 11,8% no Porto para os 1,9 milhões de passageiros.

“Devemos assinalar um maior crescimento em Faro Lisboa no inverno”.