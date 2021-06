easyJet inaugura base sazonal em Faro

Um Airbus 320 da companhia aérea britânica easyJet. © Foto: PASCAL PAVANI / AFP

A easyJet começou a operar em Faro em 1999 e mais de 20 anos depois inaugurou a sua base sazonal no aeroporto algarvio. Anunciada em outubro de 2020, a base foi inaugurada oficialmente esta terça-feira, 15 de junho, embora esteja a operar desde o passado dia 1 de junho.

Esta é terceira base da companhia aérea britânica em Portugal: em 2012 lançou a de Lisboa e em 2015 a do Porto. A easyJet explica que esta base vai ter atividade entre os meses de março e outubro - época considerada como o verão IATA - e vai ter três aeronaves alocadas a operar em 21 rotas de e para Faro.

"Somos a terceira maior companhia aérea no País e a segunda maior em Faro", começou por assinalar Johan Lundgren, CEO da easyJet.

Faro vai ficar ligado a várias cidades europeias, como Amesterdão, Basileia, Belfast, Berlim-Brandemburgo, Bordéus, Bristol, Genebra, Glasgow, Liverpool, Londres Gatwick, Londres Luton, Lyon, Manchester, Milão MXP, Paris CDG e Paris Orly.

Com esta base, disse ainda o responsável, a companhia vai poder "explorar novos mercados a partir de Faro. Vamos lançar novas rotas: Luxemburgo, Munique, Lille, Toulouse e Zurique - que vão ficar à venda na próxima semana".

Nestas mais de duas décadas a operar no aeroporto algarvio, foram transportados mais de 20 milhões de passageiros. Com a abertura desta base, indica a transportadora aérea, foram criados cerca de uma centena de empregos diretos sob contratos portugueses.

"A aviação continua a enfrentar uma das crises mais negras, mas graças à vacinação, acreditamos que a atividade vai recuperar", acrescentou.

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, presente neste evento, saudou o investimento da low-cost no Algarve e mostrou-se convicto de que vai superar as expectativas.

"A easyJet tem uma excelente relação com o Estado Português", disse o governante, acrescentando que é uma transportadora com a qual se pode ter uma relação estável. Notando que a aposta da companhia no Algarve tem impacto do ponto de vista económico e do emprego, acrescentou: "não tenho dúvidas que esta operação se vai desenvolver. A operação vai crescer em número de aviões e ligações. Este é um momento de dificuldade. Estamos paulatinamente a recuperar. Temos avanços e recuos" mas temos a convicção de que vamos sair da crise.

Projeto fotovoltaico

A ANA- Aeroportos (gestora aeroportuária) aproveitou ainda a oportunidade para lançar uma central de painéis fotovoltaicos, no aeroporto de Faro, que vai colmatar 30% das necessidades energéticas do aeroporto. Trata-se do primeiro em ambiente aeroportuário em Portugal.

Nicolas Notebaert, presidente da Vinci Airports, presente na inauguração da base de Faro, sustentou que a dona da ANA está "muito feliz porcelebrar o lançamento desta base" que resulta "de um esforço da easyJet, mas também da ANA e do governo".

"Estou muito feliz por dizer que a Vinci está a lançar uma central fotovoltaica, a primeira em Portugal", acrescentou.

O presidente da Vinci Airports disse ainda: "estamos orgulhosos por estar com o governo e com a easyJet na recuperação do turismo e com um compromisso ambiental".