easyJet anuncia rota Porto-Nice

A companhia aérea easyJet anunciou nesta quinta-feira uma nova rota que ligará o Porto à francesa Nice, a partir de 30 de outubro, três vezes por semana. As vendas ao público abriram hoje.

“A inauguração de mais uma rota com partida no Porto reforça a aposta da easyJet no aeroporto Sá Carneiro”, refere em comunicado José Lopes, diretor da easyJet para Portugal, acrescentando que a low-cost pretende continuar a “fortalecer a atividade económica de uma das cidades bandeira do país”.

A ligação, em funcionamento até 30 de março de 2019, é a 16ª rota da companhia britânica disponível a partir do aeroporto do Porto. No total, a easyJet opera mil rotas, das 63 são em aeroportos nacionais.