easyJet já vende para o próximo verão com voos a partir dos 30 euros para Ibiza, Maiorca ou Nice

A easyJet já abriu a agenda para o verão do próximo ano e arrancou com as vendas para o período entre 9 de maio e 30 de setembro de 2023. A low-cost britânica antecipou parte da programação da época alta com tarifas a começar nos 30 euros por bilhete.

Para já, é possível reservar através do site da transportadora voos com partida do Porto para Ibiza ou Palma de Maiorca. Na capital, a oferta disponível, por enquanto, respeita a viagens para Genebra ou Nice.

"A easyJet está a fazer uma forte aposta no mercado português, com novas rotas e mais frequências, e oferece oportunidades imperdíveis para os destinos preferidos dos portugueses", refere em comunicado o diretor da easyJet Portugal, José Lopes.

Estas são apenas quatro das rotas que farão parte da programação de verão da easyJet no próximo ano. Por enquanto, a low-cost vai avançar com inauguração de novos destinos no calendário de inverno já a partir do final de outubro.

Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Grande Canária, Tenerife Sul, Valência, Marselha, Toulouse, Limoges, Birmingham, Zurique, Milão Bergamo, Rennes e Marraquexe são algumas das novidades para Lisboa. A companhia reforçou a operação a partir da capital portuguesa devido aos 18 slots cedidos pela TAP, no âmbito do plano de reestruturação aprovado por Bruxelas.

Outra das novidades é o reforço das ligações para a Porto Santo a partir de 30 de outubro. A easyJet vai prolongar a operação para o destino durante o inverno, depois de ter inaugurado a rota para ilha madeirense no passado mês de junho. A transportadora de baixo-custo tem tarifas para a ilha dourada a começar nos 19 euros.