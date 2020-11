EasyJet lança campanha de BlackFriday: 100 mil lugares com descontos para viagens até junho

Um Airbus 320 da companhia aérea britânica easyJet. © Foto: PASCAL PAVANI / AFP

Dinheiro Vivo 25 Novembro, 2020 • 07:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A easyJet lançou uma campanha promocional Black Friday: 100 mil lugares à venda de e para Portugal. A campanha abrange viagens que se realizem entre 10 de dezembro e 30 de junho do próximo ano e a oferta é válida para bilhetes adquiridos entre 25 de novembro e 2 de dezembro, indica a empresa em comunicado.

"Na semana em que a easyJet Holidays comemora o seu primeiro aniversário, está a oferecer aos clientes, que parte do Reino Unido, 100 euros de desconto nas férias em reservas superiores a 1000 euros a partir de quarta-feira, utilizando o código promocional BF100 na área de pagamento do site easyJet Holidays", pode ler-se no comunicado.

José Lopes, diretor-geral da easyJet Portugal, diz em comunicado que "sabemos que há procura por viagens, e por isso a nossa promoção Black Friday deste ano oferece um valor incomparável para todos os que desejam viajar e há bastantes, que podem não ter tido uma pausa este ano, algo pelo qual estão a ansiar"