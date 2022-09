easyJet: Paris a 24 euros e voos diários para Barcelona são as novas apostas com os slots da TAP

© Foto: PASCAL PAVANI / AFP

A easyJet continua a afinar a estratégia para rentabilizar os 18 slots cedidos pela TAP, em junho, e acaba de anunciar o reforço da operação entre Lisboa e a capital francesa com uma nova rota entre a Portela e Paris Beauvais. Desta forma, a low-cost passará a voar para todos os aeroportos da cidade - somando as ligações já existentes a Paris-Charles de Gaulle e Paris Orly. A nova rota, que conta com três frequências semanais, já está à venda com tarifas entre os 24 e os 31 euros.

No total, a transportadora britânica totaliza uma oferta de 119 mil lugares durante o inverno entre Lisboa e a cidade das luzes, ou seja, mais 50% face ao inverno de 2021.

A easyJet vai ainda reforçar as ligações a Barcelona, com voos diários entre Lisboa e a cidade espanhola, adicionando duas frequências semanais à atual oferta. As tarifas começam nos 17 euros. A aposta visa responder "aos níveis cada vez maiores de procura para o destino" permitindo ainda "uma maior flexibilidade de horários", justifica em comunicado o country manager da easyJet para Portugal, José Lopes.

As novidades na oferta de inverno da low-cost juntam-se à programação já anunciada de 14 novas rotas, disponíveis a partir do próximo mês de outubro.

Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Grande Canária, Tenerife Sul, Valência, Marselha, Toulouse, Limoges, Birmingham, Zurique, Milão Bergamo, Rennes e Marraquexe são outros destinos que a easyJet irá inaugurar depois do verão.

O incremento da operação da empresa britânica resulta da cedência de 18 faixas horárias diárias de descolagem e aterragem por parte da TAP, um dos remédios impostos pela Comissão Europeia à companhia de bandeira no âmbito do plano de reestruturação aprovado por Bruxelas.

Desta forma, a companhia terá mais três aviões baseados na capital, do modelo Airbus A321neo - o maior da sua frota com 235 lugares -, subindo o número de aeronaves a operar na Portela para 14 - nove aviões baseados e cinco não baseados. Contas feitas, os slots da TAP permitirão à easyJet vender mais meio milhão de lugares durante este inverno criando 130 novos empregos.