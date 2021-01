easyJet pisca o olho a viajantes: 200 mil lugares para as férias de 2021 por menos de 20 euros

Um Airbus 320 da companhia aérea britânica easyJet. © Foto: PASCAL PAVANI / AFP

A pandemia de covid-19 ainda está bem presente na Europa. Quase um ano depois de ter chegado em força ao continente, os hábitos dos europeus alteraram-se para responder às exigências de tentar travar a pandemia. Uma das mudanças foi a forte quebra nas viagens. Mas ao fim de tantos meses de restrições, muitos poderão ser os que sonham com uma viagem. A pensar nas férias deste ano, a easyJet, companhia aérea low-cost, lançou uma campanha com 200 mil lugares.

"A easyJet, companhia aérea líder na Europa, lança campanha de venda de 200 mil lugares a partir de apenas €19,99 a pensar nas férias de 2021. Esta promoção termina às 22h de terça-feira, 2 de fevereiro", diz a transportadora aérea em comunicado.

"A easyJet inicia uma promoção para as rotas selecionadas da sua rede para viagens entre 18 de fevereiro de 2021 e 31 de outubro de 2021, vai permitir aos seus clientes anteciparem as muito necessárias férias deste ano. Os destinos incluem os favoritos, como Funchal, Amsterdão e todas as rotas para França (Bordéus, Montpellier, Nantes, Toulouse e Nice) bem como escapadelas mais curtas, como Roma e Paris", acrescenta a empresa.

O tráfego áereo em 2020 ficou muito abaixo dos níveis registados nos anos anteriores devido à pandemia. Para se ter uma ideia, ANA, gestora dos aeroportos nacionais, disse há dias que no ano passado as infraestruturas aeroportuárias sofreram uma quebra de 70%

José Lopes, , diretor geral easyJet Portugal, em comunicado, assume que "a procura existe, já que as pessoas que podem não ter tido a oportunidade de tirar férias este ano estão ansiosas pelas próximas, sejam elas na Páscoa ou no Verão".

"Continuamos a monitorizar o nosso programa de voos para garantir que a nossa programação está alinhada com a procura dos clientes e, quando se trata de fazer planos, as nossas políticas de reservas nunca foram mais flexíveis. Isso significa que podem reservar com segurança, sabendo que, se os seus planos mudarem, podem também alterar os seus voos - e, ao contrário de outras companhias aéreas durante este bloqueio, estamos a oferecer reembolsos aos clientes, mesmo que os seus voos não tenham sido cancelados", acrescenta.