easyJet prevê operar 60% do programa de voos prévio à pandemia

A easyJet afirmou esta terça-feira que está confiante em operar cerca de 60% do programa de voos prévio à pandemia da covid-19 neste trimestre do verão, mais 17% do que nos três meses anteriores.

Num comunicado, a companhia aérea britânica 'low-cost' (baixo custo) afirma que a reabertura das viagens na Europa continental e a flexibilização das restrições para as pessoas totalmente imunizadas no Reino Unido irá aumentar a procura no quarto trimestre, que termina em 30 de setembro.

A easyJet vai reforçar os serviços para 74 países da lista de viagens do Governo britânico, incluindo Espanha, Grécia, Portugal e Chipre, na sequência do anúncio do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de que os viajantes com um calendário de vacinação completo não terão de ficar em quarentena quando regressarem ao Reino Unido.

A companhia aérea britânica disse que dois terços das suas reservas de voos são procedentes da Europa.