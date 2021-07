EasyJet quer "suspensão" da taxa de carbono. "Não é clara a forma" que dinheiro vai ser usado

Um Airbus 320 da companhia aérea britânica easyJet. © Foto: PASCAL PAVANI / AFP

Entrou em vigor há seis dias a taxa de carbono, no valor de dois euros, para passageiros de voos internacionais e de navios cruzeiro. A companhia aérea EasyJet, em comunicado, pede a "suspensão da implementação da taxa de carbono". E alega que "o imposto deve ser avaliado antes da sua implementação, pois não é clara a forma de como o governo pretende usar as receitas do mesmo para combater as mudanças climáticas". Pede ainda um período de carência de 12 meses.

A transportadora aérea low-cost, em Portugal liderada por José Lopes, considera que "em última instância, esta medida será apenas um novo imposto cobrado sobre os passageiros que levará a um aumento nas passagens aéreas para os clientes".

Receando assim ter de subir os preços dos bilhetes, a empresa diz que "apoia proativamente medidas para reduzir o impacto da aviação no meio ambiente, no entanto, este imposto não se revela eficaz". E explica que, como valor é fixo - 2 euros - "não pode refletir a pegada de carbono das diferentes companhias aéreas e viagens", pelo que, "não pode ser considerada ecológica, uma vez não está diretamente ligada às emissões de CO2".

Por isso, e em comunicado, a empresa "requer" três coisas: "clareza sobre como esta medida vai apoiar o setor da aviação a ser mais sustentável"; se "os recursos que vão para o Fundo Ambiental para serem usados ​​exclusivamente em projetos ambientais relacionados com a investigação e desenvolvimento de tecnologias como hidrogénio ou eletricidade ou em projetos de compensação de carbono Gold Standard" e "carência de um ano para desenvolvimento e testes antes do início da implementação" da medida.

José Lopes considera que a taxa de carbono é um "imposto é incorreto, pois não traz nenhum benefício para o meio ambiente enquanto não estiver diretamente ligado às emissões e as suas receitas não forem reinvestidas em novas tecnologias de emissão zero".

"Não contribui para melhorar a sustentabilidade da indústria e, além disso, impede a recuperação da economia nacional que está dependente do turismo. Um imposto sobre passageiros não é a abordagem correta, pois não incentiva as companhias aéreas a tornarem-se mais sustentáveis", acrescenta em comunicado.

Em maio, Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, dizia que esta taxa de carbono seguia o compromisso "imparável" de ter um meio ambiente e um setor da aviação mais verde. De acordo com Pedro Nuno Santos, esta taxa vai conduzir "milhões de euros" para o Fundo Ambiental, contribuindo assim para a transição energética e para uma sociedade "mais forte e sustentável".