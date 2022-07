EasyJet reforça operação no Funchal com voos para Milão, Londres, Paris e Lyon

easyJet disponibiliza quatro novas rotas no aeroporto da Madeira © HANNIBAL HANSCHKE/AFP

A easyJet anunciou esta quinta-feira um reforço da sua operação no aeroporto da Madeira, passando a disponibilizar, a partir deste inverno, quatro novas rotas que ligam o Funchal a Milão-Malpensa, Paris Charles de Gaulle e Lyon; e Porto Santo a Londres Gatwick. Segundo a companhia aérea em comunicado, os trajetos serão garantidos duas vezes por semana.

"Todos os voos já se encontram disponíveis para reserva, sendo que as ligações para Milão e Paris começam a 4 de dezembro, Lyon a 3 de dezembro e os voos entre Porto Santo e Londres arrancam a 2 de novembro", pode ler-se sobre os detalhes da operação na mesma nota.

A nova ligação a partir de Londres Gatwick será a primeira rota internacional da easyJet para o aeroporto de Porto Santo, representando "um grande passo na estratégia de expansão" da companhia, refere a mesma.

Agora com nove rotas no Funchal, sete internacionais e cinco domésticas, a transportadora dispõe de 460 mil lugares, tendo aumentado a sua capacidade em "46% em relação ao inverno de 2021".

"Estamos muito satisfeitos com o crescimento que temos vindo a ter no Funchal e por inaugurarmos a nossa primeira ligação internacional a partir de Porto Santo. A easyJet está atenta às necessidades e quer oferecer cada vez mais e melhores oportunidades de viagem aos seus clientes", afirma José Lopes, diretor-geral da easyJet para Portugal, salientando o compromisso da companhia de contribuir para "um crescimento significativo do turismo na região e consequentemente para a recuperação económica do país".