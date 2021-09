EasyJet rejeitou proposta de aquisição e que levantar 1,4 mil milhões para financiar pós-covid

Um Airbus 320 da companhia aérea britânica easyJet. © Foto: PASCAL PAVANI / AFP

A EasyJet, companhia aérea low-cost, recebeu e rejeitou uma oferta de aquisição, revelou. Apesar de essa proposta não avançar, admite que vai precisar de levantar capital - perto de 1, 4 mil milhões de euros - para fazer face a uma eventual recuperação da atividade mais lenta do que anteriormente esperado.

Recebemos "uma proposta preliminar de aquisição não solicitada", adiantou esta quinta-feira a Easyjet mas a administração da empresa, de forma unânime, rejeitou a oferta. A transportadora revelou ainda, de acordo com o The Guardian, que a proposta já não está em cima da mesa.

No ano passado, as medidas restritivas aplicadas pela maioria dos governos na Europa determinaram que, a maioria das companhias aéreas tenha enfrentado prejuízos. Neste ano de 2021, os processos de vacinação têm permitido o retomar de operações e rotas, contudo, os níveis do transporte aéreo continuam abaixo do verificado antes da pandemia na maioria dos mercados. Apesar de, no Velho Continente, as taxas de vacinação serem elevadas, o surgimento de novas variantes e alguns receios que ainda pairam nas sociedades podem penalizar a retoma do setor.

A EasyJet revelou esta quinta-feira que pretende levantar capital para fazer face a uma eventual retoma mais lenta do que anteriormente previsto. A companhia aérea admite agora que não vai alcançar os níveis pré-pandémicos antes de 2023.

A low-cost britânica pretende angariar 1,2 mil milhões de libras, perto de 1,4 mil milhões de euros (no câmbio atual), um montante que, diz, vai permitir adquirir slots (faixas horárias) que estão disponíveis em alguns aeroportos, nomeadamente no leste europeu.