easyJet revê em alta lucro esperado de 2023 devido a aumento de ganhos e forte procura

A companhia aérea britânica easyJet reviu em alta o lucro esperado deste ano devido a um aumento dos ganhos e de uma forte procura futura de voos e férias.

Numa atualização financeira, a companhia aérea afirmou esta terça-feira que tinha reduzido as suas perdas para os seis meses que terminaram no final de março em mais de 120 milhões de libras (135 milhões de euros) em comparação com o ano anterior.

O número de passageiros da companhia aérea atingiu 15,6 milhões nos primeiros três meses do ano, mais de um terço acima dos 11,6 milhões registados no mesmo período em 2022.

A easyJet disse esperar superar as expectativas do mercado e alcançar lucros brutos de 260 milhões de libras (294 milhões de euros) por ano até ao final de setembro, quando publicar os seus resultados anuais.

"A procura de voos e férias com a easyJet continuou a crescer durante o semestre, com uma melhoria de 120 milhões de libras (135 milhões de euros) no nosso desempenho, bem como um ganho de mil milhões de libras em relação ao ano anterior", disse hoje o CEO (Chief Executive Officer, presidente executivo) da companhia aérea, Johan Lundgren.

Isto, acrescentou, é ainda reforçado pela "rede transformada de destinos populares da companhia aérea e pela melhoria da sua capacidade de receitas".

"Vemos uma forte dinâmica contínua de reservas a caminho do verão à medida que os clientes dão prioridade aos gastos de viagem e escolhem companhias aéreas como a easyJet, que oferecem bom valor e mistura de destinos, bem como easyJet Holidays, que continua a sua forte trajetória de crescimento como a companhia de férias de crescimento mais rápido do Reino Unido", disse Lundgren.

"Tudo isto significa que a easyJet espera exceder as expectativas do mercado com o seu desempenho nos seus resultados anuais de 2023", antecipou.