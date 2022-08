easyJet vende voos para os slots da TAP a partir de 20 euros

© Foto: PASCAL PAVANI / AFP

A easyJet colocou à venda, esta terça-feira, 16, os voos para as novas rotas que irá operar a partir de outubro, fruto da cedência dos 18 slots diários atribuídos pela TAP. Além das 13 ligações já anunciadas, a low-cost britânica terá ainda mais uma nova rota para a cidade francesa de Rennes, que irá operar com três frequências semanais a partir de novembro, num total de 30 mil lugares disponíveis.

Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Grande Canária, Tenerife Sul, Valência, Marselha, Toulouse, Limoges, Birmingham, Zurique, Milão Bergamo, Rennes e Marraquexe são os novos destinos que a easyJet irá inaugurar depois do verão. A partir desta terça-feira estão já à venda 11 destas rotas.

Marraquexe, por exemplo, é uma das estreias da low-cost a partir do aeroporto Humberto Delgado e os preços estão disponíveis a partir dos 24 euros. Outra das novidades é também a operação em Porto Santo durante os meses de inverno. Os voos para a ilha madeirense estão disponíveis com tarifas que arrancam nos 20 euros

No total, a transportadora vai reforçar a sua operação na capital portuguesa com 14 novas rotas já a partir de outubro, com uma oferta de 540 mil lugares. Os planos da companhia para o próximo inverno incluem também o reforço de oito ligações já existentes de e para Lisboa.

Contas feitas, a companhia terá mais três aviões baseados na capital, do modelo Airbus A321neo - o maior da sua frota com 235 lugares -, subindo o número de aeronaves a operar na Portela para 14 - nove aviões baseados e cinco não baseados.

O incremento da operação da empresa britânica resulta da cedência de 18 faixas horárias diárias de descolagem e aterragem por parte da TAP, um dos remédios impostos pela Comissão Europeia à companhia de bandeira no âmbito do plano de reestruturação aprovado por Bruxelas.