eBay contrata antigo executivo da Walmart para cargo de CEO

O antigo responsável pela estratégia de comércio eletrónico da gigante Walmart passará a ser o novo CEO da plataforma eBay. A partir de dia 27 de abril, Jamie Iannone passa a ter poderes efetivos na liderança da empresa.

Esta decisão chega quase um mês depois de o investidor Starboard Value ter indicado que pretendia que o novo diretor-geral do eBay fosse alguém vindo de fora, com “novas perspetivas” para o negócio, tal como foi expresso numa carta aberta enviada ao quadro de administração da empresa.

Até aqui, o eBay era dirigido pele CFO da empresa, Scott Schenkel, que nos últimos meses assumiu o cargo de CEO interino. Desde setembro do ano passado que Schenkel acumulava funções, após a saída do anterior CEO do eBay, Devin Wening.

Jamie Iannone, que estava desde 2014 na Walmart, tendo passado por áreas ligadas ao comércio eletrónico dentro da retalhista, já não é propriamente um estranho para o eBay. Entre 2001 e 2009 passou por várias áreas da empresa, ocupando cargos de liderança na área de marketing e experiências de compra.