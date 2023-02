Economia nacional é das preocupações maiores dos portugueses

© António Pedro Santos / Global Imagens

A nossa casa é uma extensão de nós próprios e em tempos de incerteza é lá que nos sentimos protegidos. Muito por culpa da pandemia que nos confinou e obrigou a encarar a casa como o nosso espaço seguro. Mas que, ao mesmo tempo, tem de ser confortável. Estas são algumas das conclusões do estudo "A vida em casa 2022" da Ikea, que documenta preocupações e tendências sobre a forma como as pessoas vivem em casa e que contou com os inputs de 37 mil pessoas, em 37 países.

Por terras lusas, sentir-se bem em casa é muito importante, embora atualmente, e segundo o levantamento feito pela Ikea, a economia nacional (85%) e as finanças do agregado familiar (71%) sejam as preocupações maiores, neste tempo de incerteza e inflação galopante e que acabam por afetar planos futuros.

Perante estes indicadores, a empresa sueca quer ajudar as pessoas a sentir-se mais confortáveis e seguras dentro de casa, proporcionando espaços que reflitam a identidade de quem habita dentro daquelas paredes. Porque, de acordo com o "A vida em casa", 33% dos portugueses inquiridos, não se identificam com os espaços onde vivem.

"Sabemos que as carteiras em Portugal normalmente já são pequenas. Nesta altura, de pós-pandemia e com a guerra, que veio trazer uma grande inflação e todos nós temos um bocadinho menos de income disponível", diz Paula Figueiredo ao Dinheiro Vivo.

A Home Furnishing Direction Leader da Ikea Portugal, garante esta situação é uma "preocupação diária" para a empresa, que tem a "visão de criar um melhor dia a dia para todos". Até porque se o custo de vida aumentar de forma significativa, 49% dos portugueses que participaram no estudo acreditam que os seus passatempos e interesses fora de casa acabem por ser impactados. O que faz com que a casa assuma, cada vez mais, importância na vida das pessoas.

E o que pode a Ikea fazer no sentido de oferecer soluções para a casa que ajudem a criar casas mais acolhedoras? "A nossa vertente começa não só no próprio artigo. Quando eu digo que começamos pela etiqueta, é mesmo isso. Os nossos designers sabem que têm de encontrar soluções bastante acessíveis para todas as carteiras e essa é uma das nossas grandes preocupações", frisa Paula Figueiredo, adiantando que ofoco dos designers que trabalham na Ikea é "encontrar boas soluções para estas carteiras mais pequeninas".

E essas soluções existem na Ikea, garante Paula Figueiredo, dizendo que embora sejam diferentes e adequadas a cada cliente, também serão adequadas a todas as carteiras.

A responsável revela ainda que, apesar das preocupações económicas por parte dos portugueses, ainda não notou diminuição na procura dos seus serviços, embora tenha existido uma mudança de perfil dos consumidores. "Aquilo que podemos verificar é que se calhar pessoas agora olham para a nossa marca de uma forma diferente, o que é positivo. Quer dizer que nós temos boas soluções, com bom design", ressalva.