EconomyXtra: TAP lança nova classe nos voos de médio curso

A TAP lançou uma nova classe nos voos de médio curso. A partir de agora, os clientes vão poder escolher, além das tradicionais classe Económica e classe Executiva, a classe EconomyXtra, “uma nova forma de viajar em Económica”, indica a transportadora aérea em comunicado.

Entre as particularidades da nova classe destacam-se o espaço extra para as pernas, cadeiras reclináveis e mais espaçosas, filas da frente com reserva de lugar e refeições melhoradas.

Para os clientes com tarifas Classic ou Plus e TAP Miles&Go Gold e Navigator, a classe EconomyXtra é oferecida automaticamente. No caso dos restantes, a viajar com tarifas Basic ou Discount, a nova classe pode ser adquirida no momento da reserva ou posteriormente.

Até setembro, a TAP transportou quase 13 milhões de passageiros, o equivalente a um aumento de 7,2%. A companhia aérea referiu, no início de outubro, que os números “confirmam a consolidação da recuperação que a TAP tem registado a partir do segundo trimestre”.

Os prejuízos do grupo agravaram-se no primeiro semestre deste ano para 119,7 milhões de euros, face aos 90 milhões de euros negativos do período homólogo, afetados pelo mercado brasileiro e aumento de custos com o pessoal.