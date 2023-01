Ecosteel investe 20 milhões na indústria da construção modular

José Maria Ferreira é o fundador e CEO da Ecosteel. © Leonel de Castro/Global Imagens

A Ecosteeel, empresa especializada em caixilharias para janelas minimalistas, vai investir cerca de 20 milhões de euros numa unidade fabril de construção modular. O projeto, que já garantiu um apoio da ordem dos seis milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), está em pleno desenvolvimento, revelou ao Dinheiro Vivo José Maria Ferreira, CEO e fundador da Ecosteel. A fábrica, que irá criar 90 postos de trabalho, está a ser disputada pelos municípios da Póvoa de Varzim, onde está sediada a serralharia, Aveiro, e Viana do Castelo. Para assegurar rapidez ao processo, os equipamentos industriais já foram selecionados e garantido o seu aprovisionamento.

Este investimento é fruto da parceria que José Maria Ferreira fechou com a Vanguard Properties. Há cerca de meio ano, a promotora imobiliária que está a desenvolver um projeto milionário na Comporta, adquiriu 50% do capital da Ecosteel. Com esta entrada de peso, a empresa da Póvoa de Varzim iniciou uma nova atividade, a construção de edifícios em altura sustentáveis. Como adiantou o fundador da empresa, o projeto visa "a criação de uma indústria da construção, com o máximo de equipamentos que compõem uma casa a ser feito dentro de fábrica - paredes, janelas, pavimentos... -, e depois montados no local. Vamos melhorar os materiais de construção, com uma aposta na madeira, reduzindo as emissões de CO2, a pegada ecológica da edificação, com menos movimentos de transporte, e os acidentes de trabalho".

Esta semana, a Vanguard também comunicou ao mercado esta aposta. Em comunicado, a promotora do milionário luso-suíço-israelita Claude Berda anunciou um investimento de 30 milhões de euros na Ecosteel, que integrou a aquisição de 50% da serralharia, o reforço do seu capital e um apoio ao desenvolvimento comercial. O grupo imobiliário deu nota que esta parceria será ainda materializada com a criação de uma nova unidade industrial de produção de madeira laminada cruzada destinada à construção de edifícios em altura.

Segundo José Maria Ferreira, já está em curso a construção do primeiro edifício com base nestes sistemas industriais construtivos. Na Estela, freguesia da Póvoa de Varzim, a Ecosteel tem um pavilhão onde está a prototipar a construção modular. O prédio inaugural desta nova forma de construção com marca Ecosteel é uma residência de estudantes no Porto, com três pisos, que albergarão 47 quartos duplos, e que deverá ficar concluída dentro de quatro meses. O investimento ronda os dois milhões de euros, adiantou. Mas há mais em carteira.

Aliás, diz José Maria Ferreira, o grande foco é a construção de habitação através deste sistema modular em Portugal e nos mercados externos. No país, os dois parceiros querem desenvolver esta indústria na Comporta. "Os projetos que estão em curso na Comporta exigem habitação para os trabalhadores. Estamos preocupados não só com os clientes que compram as casas de luxo, mas também com as pessoas que vão trabalhar no comércio, serviços, hotéis" da região. Por isso, vão construir nesta zona habitação "sustentável, rápida e atenta às necessidades das pessoas". A Vanguard também já garantiu empreitadas em Genebra, Suíça.

Neste acordo entre José Maria Ferreira e a Vanguard há também a realçar a entrada do empresário nortenho no capital da Kõzõwood Industries (conhecida ainda por Black Oak Company), empresa portuguesa especializada na construção de casas em madeira de luxo. Segundo o empreendedor da Póvoa, 50% da Kõzôwood está nas mãos da Vanguard e a restante participação está dividida entre si e Nuno Vale, o fundador da construtora de habitação premium em madeira.

Com arte

A Ecosteel é uma empresa reconhecida nos mercados interno e externo na produção de caixilhos para janelas. Os seus principais clientes são arquitetos, que procuram a serralharia da Póvoa de Varzim para desenhar à medida as soluções que idealizaram. Nomes como Álvaro Siza Vieira, Aires Mateus, Eduardo Souto de Moura, Renzo Piano, RCR Arquitects, Rudy Ricciotti, Phillippe Meyer e Alejandro Aravena são alguns dos "prescritores" (como José Maria Ferreira gosta de apelidar os clientes) que já bateram à porta da empresa para que esta materializasse os seus projetos. Também artistas como José Pedro Croft e Pedro Cabrita Reis já recorreram à Ecosteel para a construção de estruturas escultóricas metálicas.

A empresa, que está a comemorar 10 anos de existência (o fundador tem mais de 30 de experiência no setor), produz perto de seis mil metros quadrados por mês de perfis para janelas, resposta que gerou no ano passado um volume de negócios da ordem dos 30 milhões de euros. Os mercados externos valem normalmente 70% da faturação - em 2022, o peso desceu para os 50% devido aos efeitos da pandemia. Estados Unidos, Espanha, França, Suíça, Bélgica e países nórdicos são os principais compradores. Desde o início que a Ecosteel apostou nas vendas para o exterior. Para José Maria Ferreira, "as empresas não devem estar dependentes da economia nacional. Durante os meus 30 anos de atividade, as minhas empresas nunca estiveram em crise e dependentes de um só mercado".