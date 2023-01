Ecrãs. O futuro é em 3D, desenrola-se e vem em mais modelos desdobráveis

O Samsung Flex Hybrid parece, fechado, um notebook. Aberto, revela-se um tablet dobrável que ainda tem mais uma extensão de ecrã que se desenrola © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Iremos finalmente ter ecrãs capazes de produzir imagens 3D de qualidade sem nos obrigar a usar óculos? A julgar pelo que a ASUS mostrou esta semana na feira de tecnologia CES2023, sim, pelo menos nos computadores portáteis.

A tecnológica americana apresentou na quarta-feira um protótipo - prometendo a comercialização mais para o fim do ano - de uma máquina com ecrã OLED, refrescamento de 120Hz e tecnologia de eye tracking que, digitalmente, ajusta a dupla imagem gerada no ecrã (filtrada pela camada lenticular) para cada um dos olhos do utilizador de forma a produzir o efeito 3D.

Quem experimentou garante que o sistema ainda não é perfeito e, para já, funciona para um utilizador apenas - apesar de a ASUS dizer que o software está a ser desenvolvido de forma a poder fazer eye track-ing para mais de uma pessoa em simultâneo. Mas esta é uma tecnologia em desenvolvimento que, mais cedo ou mais tarde, chegará às lojas.

Até porque a ASUS não é a única a apostar neste tipo de ecrãs. Também a Acer juntou forças com a startup Spatial Labs para criar computadores com ecrãs 3D.

Samsung embarca nos desdobráveis

Foi precisamente há dois anos, na edição de 2021 desta mesma feira, que a LG mostrou e anunciou a comercialização iminente do primeiro telemóvel cujo ecrã se desdobraria para transformar o aparelho num tablet. Só que, poucos meses depois, a marca sul-coreana anunciou que iria abandonar, simplesmente, o mercado de smartphones e o Rollable nunca viu a luz do dia.

Este ano, a Samsung - que, com os seus modelos Fold e Flip permanece a única marca a ter smartphones dobráveis de êxito internacional do mercado - mostrou na CES a visão para um futuro que alia os ecrãs que se dobram aos que se desenrolam.

Mais uma vez, trata-se de um protótipo. Chama-se Flex Hybrid e, quando fechado, parece um pequeno computador notebook. Abrindo-se, vê-se que, afinal, se trata de um ecrã único, dobrável, que funciona como um tablet.

Samsung Display's prototype rollable, foldable Flex Hybrid OLED tablet in action at #CES2023 pic.twitter.com/F7yXNANI45 - David Katzmaier (@dkatzmaier) January 4, 2023

Mas o aparelho não se fica por aqui. Ainda é possível puxar, de um dos lados, por mais um ecrã desenrolável, que aumenta a área do aparelho de 10,5 polegadas para 12,4 (ou seja, passa de um formato próximo de 4:3 para um de 16:10). Sempre com o sistema operativo a adaptar-se aos novos formatos, espera-se...

O maior construtor de displays do mundo junta-se assim a marcas como a Motorola ou TCL que já mostraram as suas ideias para telefones que se desenrolam. Quando chegarão às lojas? Dependerá essencialmente do ambiente económico.

Quanto aos dobráveis, é expectável que este ano a Samsung tenha, por fim, alguma concorrência, com a possibilidade de a Oppo comercializar fora do oriente o seu Find N2, um modelo que é mais fino do que o Galaxy Fold da marca sul-coreana.