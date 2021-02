Edifícios da Sonangol no Saldanha vendidos por 30 milhões

O edifício de escritórios e habitação inacabados, na avenida da República, nos números 5 e 7, no Saldanha, em Lisboa © WORX

A Sonangol vendeu, através da subsidiária Puaça, o complexo de edifícios de escritórios e habitação inacabados, na avenida da República, nos números 5 e 7, no Saldanha, em Lisboa, por aproximadamente 30 milhões de euros à britânica Signal Capital Partners.

Com um total de cerca de 14.500 m2 de área bruta de construção acima do solo, o conjunto de edifícios que no projeto inicial estava prevista a construção de escritórios, habitação e centro de congressos, tinha sido posto à venda em agosto 2019, tendo na altura os interessados apenas um mês para apresentarem propostas - mas a venda acabou por nunca se concretizar com a urgência pretendida.

O edifício foi comprado pela Sonangol em 2009 depois de a obra ter estado vários anos embargada. Segundo noticiou o Jornal Económico, o imóvel foi adquirido por 38,5 milhões de euros - na altura pertencia à Augusta Sociedade de Construções.

A WORX Consultora Imobiliária, representante em Portugal do BNP Paribas Real Estate, foi responsável pela venda, em exclusivo, segundo um comunicado enviado esta quinta-feira às redações.

De acordo com Pedro Rutkowski, CEO da WORX, "esta transação demostra a capacidade que a nossa estrutura de Capital Markets detém na conclusão de mais uma operação complexa de venda de um ativo fulcral no meio de uma das principias zonas da cidade de Lisboa, em pleno CBD (Central Business District)".

A venda, segundo informação da WORX, "atraiu o interesse dos principais investidores do mercado nacional e internacional".