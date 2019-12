Editora Europa-América avançou com pedido de insolvência

A editora Publicações Europa-América entrou com um pedido de insolvência no Tribunal de Sintra, avança esta sexta-feira o Expresso. Segundo o jornal, a ação foi apresentada ontem ao tribunal e lista meia centena de credores, incluindo os próprios donos da empresa, outras editoras, bancos e o Instituto da Segurança Social.

O semanário escreve que a editora, fundada há mais de 70 anos, tem dívidas no valor de dois milhões de euros, acumulando prejuízos, pelo menos, há cinco anos consecutivos. No ano passado, as perdas totalizaram 480 mil euros, com a empresa a registar capitais próprios negativos de 638 mil euros.

Segundo o jornal, a empresa contava no final do ano passado 12 trabalhadores.

Entre os credores da Europa-América estarão a família Lyon de Castro, fundadora e ainda dona da editora, a editora Gradiva, o banco Santander e o Instituto de Segurança Social, lista o jornal. Desde 2017, que a Europa-América se encontra em dívida com a Segurança Social.

Nos últimos anos, a editora conheceu ações executivas movidas pelo banco Santander (173 mil euros) e por uma outra empresa, a Ibook (dois mil euros), bem como uma ação laboral no valor de 40 mil euros.